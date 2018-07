Als nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima in Deutschland die Energiewende ausgerufen wurde, waren sich alle einig: Das Vorhaben kann nur gemeinsam gelingen. Damals, im Sommer 2011, sprach sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem "nationalen Gemeinschaftswerk" – nachdem die von ihr eingesetzte Ethik-Kommission den Takt vorgegeben hatte: Je stärker die Energiepolitik fortan "auf das dezentrale Mitmachen und die eigene Entscheidung der Bürger setzt, desto eher stellt sich ein Konsens über die Energiewende ein", hieß es in deren Stellungnahme. Verbunden damit war die Forderung, den gesellschaftlichen Diskurs weiterzuführen, "um die Motivation der Bürgerinnen und Bürger auch dann noch aufrechtzuerhalten, wenn die Erinnerungen an den Unfall in Fukushima verblassen".

Die Bundesregierung ist gerade dabei, die Motivation der Bürger zu verspielen: Das historische Vorhaben, das Außenminister Frank-Walter Steinmeier jüngst als deutsches "Man-to-the-Moon-Projekt" bezeichnete, wird zu einem technokratischen Unterfangen, dessen Mechanik immer weniger Menschen verstehen.

Das jüngste Beispiel dafür ist der von Steinmeiers Kabinettskollegen Sigmar Gabriel präsentierte Vorschlag zum Einstieg in den Kohleausstieg. Vereinfacht ausgedrückt lautet er: Ein Kraftwerksbetreiber, dessen Stromfabrik mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat, muss für diese Anlage zusätzliche Emissionszertifikate erwerben und abgeben – allerdings nur, wenn ihr CO2-Ausstoß einen bestimmten Freibetrag übersteigt. Alles klar? Das ist Emissionshandel hoch zwei, als wäre das System nicht schon komplex genug.

Um kein Missverständnis entstehen zu lassen: Soll die Erderwärmung in halbwegs erträglichen Grenzen gehalten werden, muss weniger Kohle verbrannt werden – weltweit, auch in Deutschland. Diejenigen aus Politik und Wirtschaft, die Gabriels Vorschlag jetzt bekämpfen, attackieren zwar das Instrument, meinen aber das Ziel: den Klimaschutz. Deutschland wird sein nationales Klimaschutzziel (Verminderung der Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990) nach Lage der Dinge verfehlen. Vor dem Hintergrund des für Ende des Jahres in Paris anberaumten Weltklimagipfels wäre das ein verhängnisvolles Signal. Deshalb tut die Regierung gut daran, beim Klimaschutz nachzulegen.



Gabriels Krücke

Und dennoch ist der Vorschlag aus dem Hause Gabriel weder besonders mutig noch der Stein der Weisen: Es ist eine Krücke – eine, die laut amtlicher Sprachregelung zwar nur "übergangsweise" gebraucht wird, sich aber als langlebig erweisen wird, wenn die Regierung ihren Kurs nicht beizeiten ändert. Das Bedenkliche daran: Dem weltweiten Klimaschutz hilft das deutsche Übergangsinstrument wenig. Es nährt aber daheim den Verdacht, die Energiewende werde zu einem immer monströseren Projekt und folge geheimen, von Otto Normalverbraucher nicht mehr nachvollziehbaren Regeln. Auch deshalb droht nun Überdruss – und das Ende der Energiewende als "Gemeinschaftswerk".

Bisher wurde dem Volk stets mitgeteilt, der CO2-Ausstoß der Kraftwerke werde durch den europäischen Emissionshandel (Emissions Trading System, ETS) reguliert. Das stimmt, im Prinzip. De facto ist der Emissionshandel aber gescheitert. Der Preis für die Emissionsrechte ist so niedrig, dass der Anreiz zur Emissionsminderung praktisch null ist. Deshalb wird zu viel Kohle in Strom umgewandelt, deshalb stehen moderne Gaskraftwerke wie Irsching vor dem Aus.