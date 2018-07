Anfang April hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Regelung der Erdgas- und Erdölförderung durch Fracking beschlossen. In den kommenden Wochen wird sich der Bundestag damit auseinandersetzen. Nicht zum ersten Mal kocht nun die Debatte um das umstrittene Förderverfahren hoch. Es soll helfen, bisher unzugängliche Vorkommen der fossilen Energieträger Erdöl und Erdgas in großer Tiefe zu erschließen. Die Diskussionen um das Fracking konzentrieren sich in der Regel auf die Gefahren unter Tage. Denn das Verfahren zerstört nach Ansicht von Experten nicht nur geologische Zusammenhänge und Schichten, sondern birgt damit auch ein "Restrisiko", dass in den Boden eingebrachte Chemikalien in das Grundwasser gelangen und es verseuchen.



Mit Blick auf die Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind dies berechtigte Bedenken. Doch es gibt weitere Aspekte, die im Zusammenhang mit Fracking ebenso dringend diskutiert werden müssen. Denn Gefahr besteht nicht nur im Untergrund. Sollte Fracking zu einer anerkannten Fördermethode in Deutschland werden, dann ist mit erheblichen Folgen auch über Tage zu rechnen: mit Folgen für die Landschaft, für die Natur und für den Menschen, die noch Generationen nach uns beeinträchtigen würden.

So viel Platz braucht Fracking

Soll sich der Abbau von Erdgas durch Fracking rechnen, muss es über einen Zeitraum von 20 bis 40 Jahren auf einem Gasfeld von etwa 10.000 bis 20.000 Quadratkilometern Fläche gefördert werden. Zum Vergleich: Das größte deutsche Flächenland Bayern erstreckt sich auf einer Fläche von 70.550 Quadratkilometern. Für die flächendeckende Ausbeutung unkonventioneller Lagerstätten muss eine Vielzahl von Bohrungen erfolgen – deutlich mehr als bei der konventionellen Gewinnung erforderlich wären. Zu diesem Ergebnis kam schon 2012 eine Gutachtergruppe im Auftrag des Umweltbundesamtes.

In den USA wird in den Fracking-Fördergebieten für gewöhnlich alle 570 Meter eine Bohrstelle mit den entsprechenden Zufahrten eingerichtet, teilweise liegen sie noch näher beieinander. Es entsteht ein engmaschiges Netz von technischen Anlagen, Wegen und Pipelines. Hinzu kommen Abwasserschlammbecken für die Lagerung von Rückflüssen, Speichertanks, Verdichterstationen und andere technische Bauten.

Die Landschaft wird fragmentiert

Die Autoren Ulrich Walz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Jochen Jaeger ist Professor am Institut für Geografie, Planung und Umwelt an der Concordia University in Montreal, Kanada.

Für die Landschaft hat dies verheerende Folgen. Sie wird fragmentiert und zerschnitten – noch mehr als sie es ohnehin schon ist, etwa durch den Bau von Straßen und Bahntrassen, wachsende Städte und aktuell auch durch immer neue Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. Die raumgreifende Wirkung des Fracking-Verfahrens gibt der Fragmentierung und Zersiedelung der Landschaft neuen Schub: Ehemals zusammenhängende Lebensräume, und hier vor allem Wälder, werden mehr und mehr zerstückelt. Durch Barrieren wie Straßen, Wasser- oder Gasleitungen gehen wichtige Funktionen dieser Lebensräume verloren – die Wanderung von Tieren wird erschwert, die Funktion von Ökosystemen gestört, die biologische Vielfalt gefährdet.

Doch nicht allein die Tier- und Pflanzenwelt ist betroffen. Auch auf das Landschaftsbild hat ein solch dichtes Netz von Bohrstellen, Wegen und Röhren erhebliche Auswirkungen. Der Charakter der Landschaft wird technisiert, Urlaubs- und Erholungslandschaften verlieren erheblich an Wert. Hinzu kommen vor allem in der Bohrphase zu Beginn der Förderperiode Lärm und Lichtemissionen, Erschütterungen, Luftschadstoffe und Gerüche. Diese Beeinträchtigungen, so stellen es Untersuchungen dar, nehmen mit Beginn des Regelbetriebes zwar ab – doch die Zerschneidung der Landschaft bleibt.