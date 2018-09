Nach Wochen des Stillstands gibt es laut einem Zeitungsbericht erstmals Fortschritte bei den Gesprächen zwischen Griechenland und seinen internationalen Gläubigern. "Seit einigen Tagen ist ein wenig mehr Schwung in die Verhandlungen zwischen den drei Institutionen und der griechischen Regierung gekommen", sagte der Europachef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Poul Thomsen, dem Handelsblatt. Dies sei eine gute Entwicklung, die Anlass zur Hoffnung gebe.

Trotz der Fortschritte seien die Verhandlungen von IWF, Europäischer Zentralbank (EZB) und Europäischer Union mit Athen aber noch "weit vom Ziel entfernt", sagte Thomsen. Sie müssten deutlich mehr Schwung bekommen, wenn eine rechtzeitige Einigung gelingen solle. Die Finanzmittel der griechischen Regierungen würden vielleicht bis Juni reichen, sagte der Leiter der IWF-Europaabteilung. Die Tilgungslasten, die dann auf Griechenland zukämen, seien sehr groß. "Wir brauchen vorher eine Einigung, damit weitere Hilfskredite ausgezahlt werden können", mahnte Thomsen.

Zudem warnte er davor, die Risiken zu unterschätzen, die mit einem Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone verbunden wären. "Niemand sollte denken, dass ein Grexit ohne Probleme wäre", sagte er. Europa sei heute zwar in einer stärkeren Position – durch den Rettungsschirm ESM, die Bankenunion und die neuen Instrumente der Europäischen Zentralbank (EZB). "Aber natürlich wäre auch Europa Risiken ausgesetzt", sagte Thomsen. Diese würden "von der wirtschaftspolitischen Antwort abhängen, die die europäischen Regierungen nach einem Grexit gäben."

IWF: Griechenland-Austritt könnte Zweifel am Verbleib anderer Staaten wecken

Auch der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis hatte zuvor in einem Fernsehinterview vor den Folgen eines Austritts gewarnt. Manche Leute glaubten, der Rest Europas sei von Griechenland abgeschottet und die Europäische Zentralbank habe Werkzeuge, um Griechenland abzutrennen, sagte Varoufakis. Er zweifele aber sehr daran, dass das der Fall sei.

Der Leiter der IWF-Europaabteilung sagte dem Handelsblatt, besonders wichtig sei es, längerfristige Risiken zu verringern, beispielsweise "die Gefahr, dass die Eurozone als Club betrachtet würde, in den man ein- und austreten kann, wie man will". Dadurch könnten in Zukunft Zweifel am Verbleib anderer Staaten aufkommen.

Griechischen Banken könnten Sicherheiten ausgehen

Griechenland droht ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung die Zahlungsunfähigkeit und womöglich ein Ausscheiden aus dem Euro. Die Verhandlungen mit seinen Geldgebern über ein Reformprogramm – die Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Kredittranche – kamen bislang aber nicht voran. Die Unterhändler der Kreditgeber beklagten, die griechische Regierung habe nur vage Vorschläge unterbreitet.

Unterdessen warnte EZB-Ratsmitglied Christian Noyer, den griechischen Banken könnten schon bald die Sicherheiten ausgehen, die sie für Notfallkredite hinterlegen müssen. Ab einem gewissen Punkt würden die griechischen Institute dazu wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, sagte Noyer der Zeitung Le Figaro vom Montag. Daher müsse die griechische Regierung dringend ein Programm mit dem IWF und den Europartnern auf die Beine stellen, um Vertrauen zurückzugewinnen.