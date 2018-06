Griechenland hat fristgemäß einen Kredit von rund 450 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückgezahlt. Das meldete die griechische halbamtliche Nachrichtenagentur ANA-MPA unter Berufung auf Kreise des Finanzministeriums. Zuvor hatten Ministeriumskreise in Athen bestätigt, dass die Rückzahlung an diesem Donnerstag pünktlich erfolgt. "Keine Sorge. Das Geld ist da. Wir werden es heute überweisen", hieß es.



Griechenland befindet sich in akuter Finanznot. In den Gesprächen über ein Reformpaket, das den Weg ebnen soll für Hilfszahlungen der europäischen Partner, hat das Land bislang keine Einigung erzielt.

Die Vertreter der Euro-Finanzminister haben einem Zeitungsbericht zufolge Griechenland eine Frist von sechs Tagen gegeben, um überarbeitete Reformvorschläge zu präsentieren. Mit dem Zeitplan soll eine Einigung mit den Euro-Finanzministern am 24. April in Riga sichergestellt werden, berichtete die griechische Zeitung Kathimerini.

Die Finanzminister müssen den Reformplänen der Regierung in Athen zustimmen, damit Geld aus dem laufenden Hilfsprogramm in das Land fließen kann. Die Euro-Arbeitsgruppe hatte am Mittwoch in Brüssel über das Thema beraten.