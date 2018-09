Nach mehr als fünf Monaten in Untersuchungshaft ist der frühere Arcandor-Chef Thomas Middelhoff wieder auf freiem Fuß. Das Landgericht Essen ordnete am Nachmittag seine Haftentlassung an, wie ein Sprecher mitteilte. Zuvor hatten Middelhoffs Verteidiger demnach die festgesetzte Kaution in Höhe von 895.000 Euro auf ein Konto der Gerichtskasse überwiesen.

Wer die Kaution gestellt hat, könne nicht mitgeteilt werden, erklärte der Gerichtssprecher. Ebensowenig der derzeitige Aufenthaltsort des Managers. Das Gericht hatte den Haftbefehl gegen Middelhoff am Montag vergangener Woche außer Vollzug gesetzt, zugleich aber Auflagen für seine Haftentlassung erteilt – darunter die Hinterlegung der Kaution.

Der einstige Spitzenmanager war im November 2014 vom Essener Landgericht wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt und noch im Verhandlungssaal verhaftet worden. Seitdem saß Middelhoff in Untersuchungshaft.

Die Verurteilung von Middelhoff ist bisher nicht rechtskräftig. Der Ex-Arcandor-Chef hat gegen das Urteil des Essener Gerichts Revision eingelegt, über die demnächst der Bundesgerichtshof entscheiden muss.