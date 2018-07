Der britisch-niederländische Ölkonzern Shell will den britischen Gasproduzenten BG Group für 47 Milliarden Pfund (64 Milliarden Euro) kaufen. Beide Unternehmen kündigten an, diesen Deal ihren Aktionären zu empfehlen. Die Verwaltungsräte hätten der Übernahme jeweils zugestimmt. An der Börse ist die BG Group derzeit rund 41 Milliarden Euro wert.

Es ist die erste Großfusion dieser Art in der Branche seit mehr als zehn Jahren. Shell zahlt demnach 383 Pence je BG-Aktie in bar und 0,4454 eigene Aktien je BG-Anteilsschein. Dies sei ein Aufschlag von rund 52 Prozent auf den durchschnittlichen BG-Kurs der vergangenen 90 Handelstage.



BG Group ist Großbritanniens drittgrößter Energiekonzern. Das Unternehmen hatte im Februar angekündigt, dass es den Wert seiner Öl- und Gasreserven wegen des Ölpreisverfalls um fast 8,3 Milliarden Euro berichtigen müsse. Zudem werde es seine Investitionen in diesem Jahr um drei Milliarden Dollar zurückschrauben.