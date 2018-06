Der bundesweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat den Personenverkehr in Deutschland gestört. Nur etwa jeder dritte Fernzug fuhr, im Nahverkehr und bei S-Bahnen fuhren je nach Region zwischen 15 und 60 Prozent der Züge. Private Bahnanbieter wurden nicht bestreikt, ihre Züge fuhren.

Chaotisch wurde es jedoch nicht an den Bahnsteigen – viele Reisende hatten sich offenbar auf den siebten Streik der Gewerkschaft in der aktuellen Tarifrunde eingestellt: Teilweise blieben in den Zügen Plätze frei, weil viele Bahn-Kunden auf Busse, Mitfahrgelegenheiten oder das eigene Auto umstiegen. Vor allem in den westdeutschen Ballungsräumen bildeten sich Staus auf den Autobahnen.



Laut dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, traten heute rund 3.000 Lokführer und Zugbegleiter in den Ausstand. Die Bahn versuchte den Ausfall abzumildern, indem sie Ersatzfahrpläne erstellte, die nach ihren Angaben weitgehend eingehalten werden konnten. Das bestätigten auch Fahrgastvertreter. In Berlin und Hamburg bot die S-Bahn auf den meisten Linien einen 20-Minuten-Takt, die S-Bahnen in München und Nürnberg fuhren im Stundentakt. "Gemessen an den Umständen scheint das alles recht gut zu laufen. Die Bahn scheint alles getan zu haben, was möglich ist", sagte Gerd Aschoff, der Sprecher des Vereins Pro Bahn.



Noch bis Donnerstagabend um 21.00 Uhr dauert der Streik bei der Bahn. Einzelne Ausfälle und Verspätungen sind erfahrungsgemäß auch danach noch möglich. Im Güterverkehr wollen die Lokführer erst am Freitagmorgen und damit nach 66 Stunden die Arbeit wieder aufnehmen. Doch bereits jetzt droht die GDL mit einem weiteren Streik in der kommenden Woche. "Es wird keine weiteren wochenlangen Ultimaten geben", sagte der GDL-Bezirksvorsitzende für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Frank Nachtigall, der Berliner Zeitung.





Weselsky wirft Bahn "blanke Provokation" vor

Der GDL-Vorsitzende wies der Bahn abermals die Schuld für den Streik zu: "Wir haben durchaus zwischenzeitlich Fortschritte gemacht. Aber das, was der Bahnvorstand am Ende geboten hat, war die blanke Provokation", sagte er. Die Bahn habe eine einseitige Erklärung abgegeben. Es zähle aber nur ein Papier, auf dem Zwischenergebnisse fixiert seien, die beide Seiten trügen.

Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber nannte den Streik überflüssig und schädlich. Vorwürfe der Lokführergewerkschaft, das Management der Bahn habe kein Ergebnis erzielen wollen, wies Weber im ARD-Morgenmagazin abermals zurück. Die GDL hatte die Verhandlungen am Freitag erneut für gescheitert erklärt.



Als entscheidenden Punkt bezeichnete sie die Einstufung der Lokrangierführer ins Tarifgefüge der Bahn. Die Bahn versuche, diese Berufsgruppe "als billigen Jakob im Tarifvertrag zu verankern". Nach 16 Tarifverhandlungsrunden seit Sommer 2014 fehlten noch immer Ergebnisse in zentralen Fragen. Als Beispiel nannte Weselsky eine Begrenzung der Überstunden. Die GDL verlangt außerdem fünf Prozent mehr Geld und eine Stunde weniger Arbeitszeit pro Woche.

Der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, kritisierte: "Es geht nicht um Geld oder Arbeitszeit." Mit seinem Kurs wolle Weselsky Macht und Einfluss seiner Organisation sichern, sagte Kirchner. Die EVG steht in Konkurrenz zur GDL, die deutlich kleiner ist. Mit der EVG verhandelt die Bahn an diesem Donnerstag in Frankfurt weiter.