Die österreichische Abbaubank Heta muss der Bayerischen Landesbank Kredite von mehr als zwei Milliarden Euro zurückzahlen. Die Heta, die früher unter dem Namen Hypo Alpe Adria eine BayernLB-Tochter war, darf diese Beträge trotz ihrer schwierigen Lage nicht als Eigenkapitalersatz behalten. Das verkündete das Landgericht München in einer überraschenden Entscheidung. Das Urteil bezieht sich auf Kredite von mehr als einer Milliarde Euro und mehr als einer Milliarde Schweizer Franken.

Ein Teil der Klage der BayernLB werde allerdings abgewiesen, sagte Richterin Gesa Lutz. Beide Seiten hatten bereits früher signalisiert, bei einer für sie ungünstigen Entscheidung in Berufung gehen zu wollen. Das österreichische Finanzministerium wollte sich zunächst nicht äußern. Ein Heta-Sprecher kündigte eine Stellungnahme für später an.

In dem Prozess ging es darum, ob die Heta Milliardenkredite an die Bayern zurückzahlen muss oder wegen ihrer Notlage behalten darf. Die Österreicher beriefen sich auf das österreichische Eigenkapitalersatzgesetz, auf dessen Grundlage das deutsche Gericht entscheiden wollte. Nach Angaben der Heta stellte sich heraus, dass ihr Eigenkapital eine Quote von acht Prozent unterschritten hatte und sie damit den Kredit behalten durfte. Die BayernLB bestreitet das.

Richterin Lutz hatte bereits zuvor gesagt, das österreichische Institut müsse beweisen, dass die Bayern von solchen unzulässigen Kapitallücken gewusst haben. Anderenfalls müsse es Milliardenkredite an die frühere Mutterbank zurückzahlen.