Der Streik der Erzieherinnen und Erzieher hat begonnen: Zehntausende Eltern mussten ihre Kinder am Freitagmorgen anderweitig unterbringen, weil ihre Kindertagesstätte geschlossen blieb. In mehreren Bundesländern, darunter Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, legten Beschäftigte die Arbeit nieder. Am Montag wird sich der Streik auf weitere Regionen wie Bayern und Nordrhein-Westfalen ausweiten.



Ver.di, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie der Beamtenbund dbb kämpfen um eine spürbare Anhebung der Gehälter der bundesweit rund 240.000 Erzieherinnen und Sozialarbeiter. Neben der Bezahlung kritisieren Fachleute seit Langem den Personalschlüssel in Kitas. So empfehlen Experten eine Verteilung von drei Kindern pro Erzieher. Die Realität sieht in Deutschland aber anders aus. Das zeigt die folgende Grafik, die das Portal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat.

© ZEIT ONLINE

Von angemessenen Betreuungsverhältnissen in ihren Kitas sind die Bundesländer unterschiedlich weit entfernt. Auffällig ist vor allem das Ost-West-Gefälle: Während in den ostdeutschen Krippen sich eine Erzieherin um durchschnittlich 6,3 Kinder kümmern muss, kommen im Westen 3,8 Kinder auf eine Erzieherin.

Dieses statistische Betreuungsverhältnis sieht im Kita-Alltag sogar noch ungünstiger aus. Weil eine Erzieherin aufgrund von Teamgesprächen, Fortbildung und Urlaub höchstens 75 Prozent ihrer Arbeitszeit für pädagogische Arbeit nutzen kann, betreut sie im Osten tatsächlich mindestens acht und im Westen fünf Kinder.