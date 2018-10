Mit Prognosen ist das immer so eine Sache: Sie sehen gut aus – bis die Realität eintrifft. Die Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlichte, sind dafür ein gutes Beispiel. Sie hätten eigentlich besser ausfallen sollen. Zumindest sagten das sämtliche Prognosen voraus, ob von Forschungsinstituten, der Bundesregierung oder der OECD. Sie alle hatten ihre Wachstumsschätzungen für Deutschland in den vergangenen Wochen nach oben korrigiert. In ihrer Gemeinschaftsdiagnose gehen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute etwa davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr um mehr als zwei Prozent wächst.



Die Realität sieht anders aus, zumindest im ersten Quartal. Da wuchs die deutsche Wirtschaft nur um 0,3 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal des Jahres 2014. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet, ergibt sich daraus lediglich ein Wachstum von knapp über einem Prozent.

Lagen die Ökonomen mit ihren Prognosen also mal wieder falsch? Eher nicht. Vieles spricht dafür, dass 2015 trotz des schwachen Starts erneut ein gutes Jahr für die deutsche Wirtschaft wird – und dafür, dass es auch danach so weitergeht. Vier Gründe, die die deutsche Wirtschaft langfristig stark machen, jenseits des niedrigen Ölpreises und der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.

1. Die Zuwanderung

Noch vor wenigen Jahren kursierte ein Horrorszenario für Deutschlands Zukunft: leere Städte, überfüllte Altersheime, bankrotte Sozialsysteme. Weil die Geburtenrate zu schwach sei, sterbe das Land langsam aus, hieß es. Die Wahrheit sieht anders aus: Deutschland wächst, weil Menschen hierherziehen, um hier zu leben und zu arbeiten.



Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind im Jahr 2013 nach Deutschland gekommen. Zieht man jene ab, die das Land verlassen haben, bleiben immer noch 437.000 übrig. Im vergangenen Jahr dürfte die Bilanz ähnlich ausfallen, schätzt das Statistische Bundesamt. Der Migrationssaldo, wie die Statistiker die Differenz aus Zuzügen und Auswanderungen nennen, könnte 2014 sogar bei 470.000 Menschen gelegen haben. Damit wäre die Bevölkerungszahl in Deutschland erneut gestiegen. Das hilft der Wirtschaft, denn je mehr Arbeitskräfte es gibt, desto mehr kann – die entsprechende Nachfrage nach deutschen Produkten vorausgesetzt – auch produziert werden.



Zumal die Menschen, die nach Deutschland kommen, oft eine gute Ausbildung mitbringen. Von den Zuwanderern, die nach 2005 einreisten, hatten 36 Prozent einen Hochschulabschluss und weitere 29 Prozent einen mittleren beruflichen Abschluss, zeigt eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem vergangenen Jahr. "Die deutsche Wirtschaft profitiert momentan enorm von der Zuwanderung", sagt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). "Seit 2010 haben rund eine Million Zuwanderer in Deutschland Arbeit gefunden."



Auch deswegen ist die Zahl der Erwerbstätigen mit 42,6 Millionen Menschen so hoch wie nie zuvor in Deutschland. Die Migration wirkt wie ein großes Konjunkturprogramm.



2. Erfindungen

Geniale Ideen, die die Welt verändern, gibt es nicht nur im Silicon Valley, sondern auch in Hannover, Gerlingen und Augsburg. Kein anderes europäisches Land meldet so viele Patente an wie Deutschland. Elf Prozent der Patentanmeldungen, die im vergangenen Jahr beim Europäischen Patentamt eingingen, kamen aus Deutschland. Nur die USA und Japan waren noch innovativer, französische Erfinder ließen nicht einmal halb so viele Patente registrieren.



Mag sein, dass in Deutschland kein Facebook oder Twitter gegründet werden. Dafür wissen deutsche Unternehmen, wie man aus neuen Ideen auch neue Geschäfte macht. Wenn Google und Tesla momentan an selbstfahrenden Autos basteln, kaufen sie dafür auch Teile, die deutsche Unternehmen wie Continental und Bosch entwickelt haben. Wenn in den Fabriken der Industrie 4.0 demnächst nur noch Roboter arbeiten, stehen die Chancen gut, dass sie aus Deutschland kommen, zum Beispiel vom Unternehmen Kuka, einem der weltweit führenden Roboter-Hersteller.