Die Deutsche Bahn will wegen des drohenden Streiks am Vormittag noch einmal mit der Lokführergewerkschaft GDL verhandeln. "Wir werden noch im Laufe dieses Tages, nämlich ab 11.00 Uhr, mit der GDL an einem Tisch sitzen", sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber im ARD-Morgenmagazin. Sie hätten als Experten auch einen renommierten Arbeitsrechtler hinzugezogen.

Zur Frage, ob der angekündigte Streik verhindert werden könnte, sagte Weber: "Das will ich nicht sagen, aber das ist unser Ziel." Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat bereits für Dienstagnachmittag zum Ausstand im Güterverkehr aufgerufen. In der Nacht zum Mittwoch sollen auch die Personenzüge stehen bleiben. Der Ausstand fällt damit in die Pfingstwoche und könnte viele Reisende am verlängerten Wochenende treffen. Das Streikende ist bislang offen und soll nach GDL-Angaben erst 48 Stunden vorher bekanntgegeben werden.



Weber sagte, er gehe zuversichtlich in das Gespräch, weil er davon ausgehe, dass auch die GDL eine Einigung wolle. Sie wollten mit dem Experten zum Beispiel darüber reden, wie man in eine Schlichtung kommen könne.

Beim Start einer Schlichtung könnte nach den Worten von GDL-Chef Claus Weselsky binnen eines Tages eine Lösung gefunden werden. Er halte es für möglich, den Arbeitskampf "innerhalb einer kurzen Zeit von 12 bis 14 Stunden zu beenden", sagte im Morgenmagazin. Bedingung dafür sei aber, dass die Deutsche Bahn die nötigen Grundvoraussetzungen herbeiführe.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer stehe "jeden Tag zur Verfügung", um die Schlichtung zu starten, sagte Weselsky. Neben den eigentlichen Tarifforderungen zu Entlohnung und Arbeitszeit geht es in dem Konflikt im Kern um die Tarifeinheit. Die Frage, ob "Tarifverträge gleich, widerspruchsfrei und konkurrenzfrei sein müssen", dürfe nicht Teil der Schlichtung sein, sagte der GDL-Vorsitzende. Es sei das "Grundrecht" der Gewerkschaft, für ihre Mitglieder einen Tarifvertrag abzuschließen, "egal, ob er abweicht von anderen Tarifverträgen".



Um den Arbeitsausfall für die Mitglieder nicht zu teuer werden zu lassen, hat die GDL das Streikgeld, das die Lokführer pro Arbeitskampftag von der Gewerkschaft erhalten, von 75 auf 100 Euro erhöht. Bis Dezember hatte es noch bei 50 Euro gelegen. Trotz der Erhöhung büßten streikende Lokführer Einkommen ein, sagte Weselsky.

Die Bahn will in den separat geführten Verhandlungen mit der GDL und der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) unterschiedliche Regelungen für gleiche Berufsgruppen verhindern.

CSU fordert Schlichtungspflicht

Angesichts des drohenden Streiks haben Politiker der Union ein obligatorisches Schlichtungsverfahren für Ausstände in Branchen mit öffentlichem Interesses gefordert. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte Focus Online, für Lokführer, Fluglotsen oder im Gesundheitswesen müsse es bei Streiks eine Pflicht zur Schlichtung geben.

Scheuer führte sagte, ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren sei "quälenden Streiks vorzuschalten", um nicht Millionen Unbeteiligte zu belasten. Kleine Einzelgewerkschaften lieferten zudem den Beweis, dass das geplante Tarifeinheitsgesetz sinnvoll sei.