Die deutsche Wirtschaft hat im März so viel exportiert und importiert wie noch nie in einem Monat. So zogen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,4 Prozent auf 107,5 Milliarden Euro an. "Das ist eine neue Bestmarke", teilte das Statistische Bundesamt zu den aktuellen Export-Zahlen mit.



Dabei nahmen die Warenlieferungen in die Länder außerhalb der Europäischen Union – wozu die beiden größten Volkswirtschaften USA und China gehören – besonders deutlich zu. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Ausfuhren um 1,2 Prozent und damit etwa dreimal so stark wie von Ökonomen vorhergesagt. Das war bereits der zweite Anstieg in Folge.

Die Einfuhren legten um 7,1 Prozent im Vergleich zu März 2014 auf 84,5 Milliarden Euro zu. Auch das ist ein Rekord. "Der deutliche Importanstieg reflektiert den robusten privaten Konsum", sagte Ökonom Christian Schulz von der Berenberg Bank. "Der dürfte im ersten Quartal dank der Entlastung durch billiges Öl die große Stütze der Konjunktur gewesen sein."

"Bäume wachsen nicht in den Himmel"

Trotz der Exporterfolge drosselten die Unternehmen ihre Produktion überraschend. Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten im März zusammen 0,5 Prozent weniger her als im Vormonat. Ökonomen hatten ein Plus von 0,4 Prozent erwartet.



Die Industrieproduktion allein schrumpfte sogar um 0,8 Prozent, insbesondere im Bereich der Vorleistungs- und Investitionsgüter. Die Erzeugung im Baugewerbe stieg hingegen um 2,1 Prozent, begünstigt auch durch milde Temperaturen.

"Trotz niedriger Zinsen und eines schwachen Wechselkurses wachsen die Bäume auch für Deutschland nicht in den Himmel", sagte Analystin Ulrike Kastens von Sal. Oppenheim. Bislang gehen die meisten Experten davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt von Januar bis März fast so stark gewachsen ist wie Ende 2014 mit 0,7 Prozent. Eine erste Schätzung veröffentlicht das Statistische Bundesamt am kommenden Mittwoch.