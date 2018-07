Griechenland ist aus Sicht der Deutschen Bundesbank massiv von einer Staatspleite bedroht. "Die Lage in Griechenland ist weiter besorgniserregend", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht. Aktuell seien Athen und griechische Banken nur zahlungsfähig, weil die Banken mit Ela-Notkrediten ("Emergency Liquidity Assistance") der griechischen Zentralbank versorgt werden. Griechenland müsse deshalb rasch durch wirtschafts- und finanzpolitische Reformen die Basis für tragfähige Staatsfinanzen schaffen und brauche zumindest vorübergehend weitere Hilfszahlungen, warnt die Bundesbank.

Die Regierung des linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras ringt seit drei Monaten um die Auszahlung weiterer Finanzhilfen. Die europäischen Geldgeber und der Internationale Währungsfonds (IWF) koppeln die Freigabe von 7,2 Milliarden Euro aus dem aktuellen Hilfsprogramm an ein umfassendes Reformpaket.

Griechische Banken bekommen auf normalem Weg kein frisches Geld mehr von der Europäischen Zentralbank (EZB) und sind daher auf teurere Ela-Notkredite angewiesen. Finanzkreisen zufolge wurde der Ela-Rahmen zuletzt auf 80 Milliarden Euro ausgeweitet. Damit stopft die Notenbank die Löcher, die Finanzinstituten durch Mittelabflüsse in Milliardenhöhe entstehen. Denn Bürger und Unternehmen räumen wegen der ungewissen Zukunft ihre Konten leer.

Griechenlands Probleme Arbeitslose Das größte Problem Griechenlands ist die hohe Arbeitslosigkeit. Im Laufe des Jahres 2014 ist die Erwerbslosenquote zwar schrittweise gesunken, sie liegt mit 25,5 Prozent aber noch so hoch wie in keinem anderen Land der Europäischen Union. Besonders betroffen sind junge Griechen: Fast jeder Zweite der 15- bis 24-Jährigen ist ohne Job. Hinzu kommt, dass die Menschen in Griechenland seit Ausbruch der Krise enorme Einkommenseinbußen hinnehmen mussten. Nach übereinstimmenden Angaben von Regierung und Gewerkschaften sanken die Einkommen seit 2009 um 30 Prozent. Auch Renten wurden massiv gekürzt, im öffentlichen Dienst fielen Urlaubs- und Weihnachtsgeld weg. Schulden Der jetzt abgewählten Regierung gelang es, die Neuverschuldung deutlich zu senken. 2013 lag das Defizit noch bei rund zwölf Prozent des Bruttoinlandsprodukts, im vergangenen Jahr dürften es nur noch knapp zwei Prozent gewesen sein. Für 2015 geht die EU-Kommission sogar von einem nahezu ausgeglichenen Haushalt aus. Doch der Schuldenberg ist immens: Insgesamt hat Griechenland Schulden in Höhe von rund 320 Milliarden Euro, das sind fast 180 Prozent des BIP. Die EU und der Internationale Währungsfonds haben dem Land Darlehen in Höhe von rund 240 Milliarden Euro gewährt. Bis 2016 soll die Verschuldung auf rund 158 Prozent des BIP sinken – die EU-Regeln sehen maximal 60 Prozent vor. Steuern Vor der Wahl haben offenbar viele Steuerzahler ihre Schulden nicht beglichen. Inoffiziellen Angaben zufolge sollen im Januar etwa eine Milliarde Euro fehlen – ein Problem, das die neue Regierung schnell angehen muss, weil allein im ersten Quartal Zinszahlungen und Tilgungen in Höhe von 4,5 Milliarden Euro anstehen; im Sommer werden sogar Rückzahlungen von etwa 6,5 Milliarden Euro fällig. Die schlechte Steuermoral, aber auch die dürftige Bürokratie zum Eintreiben der Steuern in Griechenland werden seit Langem kritisiert. Konjunktur Dass die Defizitquote gesunken ist, hat Griechenland auch der Tatsache zu verdanken, dass die dafür herangezogene Vergleichsgröße, das BIP, wieder gestiegen ist. Erstmals nach sechs Rezessionsjahren wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen um 0,7 Prozent. Für dieses Jahr sagte die EU-Kommission sogar ein Wachstum von knapp drei Prozent voraus.





Mit den Notkrediten kaufen die griechischen Banken immer wieder neue kurzfristige Staatstitel (T-Bills) nach, wenn die Vorgängerpapiere fällig werden. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sieht diese Praxis kritisch: "Dass Banken ohne Marktzugang Kredite gewährt werden, die damit Anleihen des eigenen Staates finanzieren, der selbst ohne Marktzugang ist, finde ich mit Blick auf das Verbot der monetären Staatsfinanzierung nicht in Ordnung." Aus Sicht der Bundesbank muss die Entscheidung über die Bereitstellung weiterer Finanzmittel aber von nationalen Regierungen und Parlamenten getroffen werden – und nicht von den Notenbanken.

Schuldzuweisung an Tsipras

Die Regierung in Athen hat sich nach Überzeugung der Bundesbank selbst in die heikle Lage manövriert: "Die Aussichten hatten sich bis Ende 2014 merklich aufgehellt, denn nach einer harten Anpassungsphase hatte das Wachstum wieder Fuß gefasst." Die Lage der Staatsfinanzen hätte ohne "übermäßige zusätzliche fiskalische Maßnahmen" stabilisiert werden können. Zumal die Finanzierungskosten des Staates wegen der im Rahmen der Hilfsprogramme stark vergünstigten Zinskonditionen trotz der sehr hohen Schuldenquote keineswegs unzumutbar gewesen seien: "So lagen die Zinsausgaben im Jahr 2014 in Relation zum BIP unterhalb jener in Portugal, Italien und Irland."

Doch durch den abrupten Kurswechsel unter Tsipras sei der Reform- und Stabilisierungskurs unterbrochen und teilweise umgekehrt worden. "Die so erzeugte Unsicherheit beeinträchtigt die öffentlichen Finanzen indirekt durch den Rückschlag bei der wirtschaftlichen Aktivität, aber auch direkt durch die offenbar rückläufige Bereitschaft, Steuern zu zahlen", schreibt die Bundesbank. Darüber hinaus seien zusätzliche Ausgaben beschlossen worden.

Dadurch seien die Risikoprämien für griechische Staatsanleihen stark gestiegen und der 2014 ansatzweise wieder hergestellte Zugang zum Kapitalmarkt erneut verloren gegangen, schreibt die Bundesbank: "Da aber das – zwischenzeitlich bis Ende Juni verlängerte – Hilfsprogramm unter den aktuellen Bedingungen nicht fortgesetzt werden kann, das heißt, keine Hilfskredite und Transfers mehr gezahlt werden, ist die Zahlungsfähigkeit Griechenlands akut bedroht." Ohne substanzielle Reformen in Griechenland sei eine nachhaltige Lösung nicht möglich.