Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat neue Finanzhilfen für Griechenland ins Gespräch gebracht. Allerdings mit Auflagen: "Ein drittes Hilfspaket für Athen ist nur möglich, wenn die Reformen auch umgesetzt werden", sagte der SPD-Vorsitzende der Bild am Sonntag. Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras müsse ihre Auflagen erfüllen. "Wir können nicht einfach Geld dorthin schicken."



Gabriel warnte davor, einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone, den sogenannten Grexit, herbeizureden. "Das Ausscheiden Griechenlands wäre nicht wirtschaftlich, aber politisch brandgefährlich", sagte er. Wenn das erste Land gehe, werde der Rest der Welt Europa anders betrachten. "Niemand wird mehr Vertrauen in Europa haben, wenn wir in der ersten großen Krise auseinanderbrechen."

Derzeit verhandeln die Regierungen der Eurozone mit Griechenland über die Auszahlung der letzten Kredittranche von 7,2 Milliarden Euro aus dem zweiten Hilfspaket. Doch auch wenn die Regierung in Athen das Geld erhält, dürfte es bald ausgehen: Experten gehen davon aus, dass spätestens im Sommer ein drittes Hilfspaket nötig wird, um die Zahlungsfähigkeit Griechenlands zu erhalten.

CDU will nicht über neue Hilfspakete reden

Das Thema könnte auch zum Streit in der großen Koalition führen: Anders als die SPD will die CDU derzeit nicht über weitere Hilfen für Griechenland sprechen. Unionsfraktionschef Volker Kauder sagte der Welt am Sonntag, es gehe jetzt um die abschließende Tranche aus dem zweiten Hilfspaket. "Da sollten wir nicht über ein drittes reden."



Der CDU-Politiker beklagte zudem eine mangelnde Kooperationsbereitschaft der Griechen. "Die Griechen müssen zeigen, dass sie den vereinbarten Weg weitergehen."