Griechenlands wirtschaftliche Situation hat sich seit den Neuwahlen Anfang des Jahres verschlechtert. Die EU-Kommission senkte ihre Konjunkturprognose für das Land von 2,5 auf 0,5 Prozent. Auch die Prognose für 2016 wurde von 3,6 auf 2,9 Prozent verringert. Dieses Plus könne erreicht werden, wenn bis Juni eine Einigung mit den Geldgebern über die Reformauflagen für weitere Kredite gelingt, teilte die Kommission mit.



Wegen der schwächeren Konjunktur geht die Kommission davon aus, dass die Schuldenquote in Griechenland in diesem Jahr auf einen Rekordstand von 180,2 Prozent steigen wird. Vor diesem Hintergrund steht erneut zur Debatte, inwieweit Griechenland seine Schulden bedienen kann. Einem Bericht der Financial Times zufolge dringt der Internationale Währungsfonds (IWF) die Eurostaaten zu einem Schuldenerlass für Griechenland. Die EU-Kommission hält eine solche Debatte jedoch trotz der schwachen griechischen Konjunktur für verfrüht und will zunächst den Ausgang der Reformgespräche abwarten.

Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wiegelte mit Blick auf einen Schuldenschnitt ab und dementierte den Bericht der Financial Times. IWF-Europachef Poul Thomsen habe sich nicht für einen Erlass ausgesprochen, sagte der CDU-Politiker. Es sei aber normal, dass EU-Kommission, Europäische Zentralbank (EZB) und IWF überprüften, ob die Schuldentragfähigkeit noch gewährleistet sei. Thomsen habe darauf hingewiesen, welche Auswirkungen sich durch die eingetretene Verschlechterung der Finanzlage in den vergangenen Monaten ergäben.



Zugleich zeigte Schäuble sich skeptisch, dass im Schuldenstreit zwischen Griechenland und den Gläubiger-Institutionen rasch eine Einigung erzielt wird. Allerdings sei "die Atmosphäre konstruktiver geworden". Die Verhandlungen der EU-Finanzminister sollen am Montag in Brüssel weitergehen.