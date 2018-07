ZEIT ONLINE: Herr Rafi, jetzt mal ehrlich: Sollte man nicht einen Abbruch des Lokführer-Streiks erzwingen und Claus Weselsky, Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, und die Verhandlungsführer der Deutschen Bahn so lange in ein Kloster einsperren, bis sie eine Lösung gefunden haben?

Anusheh Rafi: Es wäre ganz bestimmt der falsche Weg, die Lokführer dazu zu nötigen, ihren Ausstand zu beenden. Vielen Bahnkunden dürfte das wünschenswert erscheinen, doch um den Konflikt langfristig zu lösen, ist das keine Option.

ZEIT ONLINE: Warum ist das so?

Rafi: Die GDL möchte vermutlich ihre Macht demonstrieren und zeigen, dass sie so einen Streik durchziehen kann. Wenn man sie jetzt zum Abbruch zwänge, wäre das Gesichtsverlust. Für die Verhandlungen wäre es nicht förderlich, wenn sich eine Seite als Verlierer fühlt.

ZEIT ONLINE: Die Bahn hatte erst am Wochenende gefordert, einen Schlichter einzusetzen, um den Streik zu verhindern. Die GDL lehnte den Vorschlag ab, sie verhandele nicht über grundgesetzlich garantierte Rechte. Hat diese Lösungsmöglichkeit damit keine Chance mehr?

Anusheh Rafi Anusheh Rafi ist Vorsitzender des Bundesverbandes Mediation, des nach eigenen Angaben größten Zusammenschlusses von Mediatoren in Deutschland. Der 41-Jährige ist zudem Rektor der Evangelischen Hochschule Berlin, an der er auch als Professor für Bürgerliches Recht forscht und lehrt.

Rafi: Doch, vermutlich hat dieBahn den Vorschlag nur zum falschen Zeitpunkt gemacht. Hätte Weselsky zugestimmt, wäre das ebenfalls einem Gesichtsverlust gleichgekommen, weil er den Streik wieder hätte abblasen müssen. Deswegen halte ich es auch für unwahrscheinlich, dass die GDL auf das neue Angebot von Bahnchef Rüdiger Grube eingehen wird, das er heute vorlegen will. Prinzipiell bietet eine Schlichtung den Vorteil, dass jemand von außen etwas vorgibt. Die Konfliktparteien können leichter zustimmen, weil sie dafür nicht selbst Verantwortung übernehmen müssen. Sie könnten dann sagen: Um des Friedens willen haben wir zugestimmt, auch wenn wir nicht zu 100 Prozent zufrieden sind.

ZEIT ONLINE: Nun haben sich Bahn und Lokführer-Gewerkschaft immer wieder gegenseitig die Schuld für die Streiks zugeschoben, Weselsky hat zudem Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber der Lüge bezichtigt. Das klingt, als habe es bei den Verhandlungen einige persönliche Verletzungen gegeben.

Rafi: Deswegen ist eine Schlichtung nicht immer der beste Weg. Solche Probleme kommen dabei gar nicht zur Sprache, in einem so intensiv geführten Konflikt wie zwischen der Deutschen Bahn und den Lokführern kommt es aber normalerweise zu emotionalen Verletzungen. Die stehen einer Einigung in diesen Fällen im Wege, eine Mediation ist dann sinnvoller.

ZEIT ONLINE: Wodurch unterscheidet sich eine Mediation von einer Schlichtung?

Rafi: Bei einer Mediation erarbeiten die Konfliktparteien die Lösung selber; der Mediator ist nur dazu da, um sie auf diesem Weg zu begleiten, indem er die Gespräche zwischen ihnen moderiert. Dadurch ergibt sich ein weiterer Vorteil: Die Kontrahenten legen selber die Themen fest, über die sie sprechen wollen. Ein Schlichter dagegen gibt einen Kompromissvorschlag vor.

ZEIT ONLINE: Wie bekäme ein Mediator denn wieder Bahn und Gewerkschaft an den Verhandlungstisch, wenn der Streik erst mal vorbei ist?

Rafi: Eine Möglichkeit könnte sein, ihnen klarzumachen, was sie verlieren könnten, wenn es zu keinem Kompromiss kommt und der Konflikt andauert. Auf dem Spiel stehen das Ansehen und Vertrauen der Kunden.