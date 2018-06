Der Privatkundenchef der Deutschen Bank, Rainer Neske, soll Deutschlands größtes Geldhaus verlassen. Bereits am Mittwoch wolle der Aufsichtsrat über seinen Nachfolger beraten, berichten Handelsblatt und Spiegel. Auf die finanziellen Modalitäten der Trennung habe man sich noch nicht geeinigt. Neske ist seit 2009 Mitglied des Vorstands, sein Vertrag läuft noch bis 2017.



Als Kandidat für die Nachfolge wird Christian Ricken gehandelt. Er ist Mitglied des erweiterten Vorstands und zweiter Mann im Privatkundengeschäft hinter Neske. Die Bank kommentierte die Berichte nicht.



Schon seit Längerem berichten Insider über Differenzen zwischen dem Privatkundenchef und Anshu Jain, der bis zu seinem Wechsel an die Bankspitze das Investmentbanking verantwortete. Ihr Konflikt macht die Gräben zwischen den Investmentbankern und den in Frankfurt beheimateten Privat- und Firmenkundenmanagern sichtbar. Neske befürchtet nach Informationen des Spiegel, dass die Deutsche Bank sich zunehmend aus Deutschland verabschiedet – obgleich Fitschen und Jain Gegenteiliges beteuern.



Neske stimmte bei der Vorstandswahl Ende April gegen das künftige strategische Konzept der Deutschen Bank. Jain und Fitschen wollen die Postbank bis Ende 2016 verkaufen und im verbliebenen Privatkundengeschäft der Deutschen Bank fast ein Drittel der Filialen schließen.



Neske dagegen bevorzugt das Modell einer europäischen Universalbank, in dem die Postbank integriert und das Investmentbanking stark beschnitten werden sollte, insbesondere das Handelsgeschäft. Am Ende stand dieses Modell jedoch nicht mehr zur Abstimmung, sondern zwei andere: die nun beschlossene Trennung von der Postbank sowie die Abspaltung des gesamten Privatkundengeschäfts. Auch das Kapitalmarktgeschäft soll eingedampft werden. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag werden dazu kritische Fragen der Aktionäre erwartet.