In den vergangenen Monaten glich Griechenland einer Stadt an der Ostküste der USA während der Hurrikan-Saison. Die Griechen haben jeden Tag in die Zeitungen geschaut, um zu sehen, wann der große Sturm kommt. Wie groß werden die Schäden sein? Wird er vielleicht doch an unseren Häusern vorbeiziehen und können wir etwaige Schäden wieder reparieren?

Sie haben Tag für Tag den Regierenden zugehört und dabei ein durchwachsenes Bild erhalten: Mal schien es so, als ob die neue Regierung eine Strategie hätte, wie man dem Hurrikan begegnen muss, dann wieder wirkte Syriza verwirrt und eingeschüchtert angesichts des Drucks, der aus Brüssel und Washington kam.



Jetzt ist es offenbar endlich so weit, der Augenblick der Wahrheit ist gekommen: Werden Alexis Tsipras und seine Regierung den Sturm überstehen? Oder werden sie mit dem gesamten Land von der Krise hinweggefegt?

Die Informationen, die in den vergangenen Tagen aus Brüssel und Berlin kamen, legen nahe, dass der Kompromissvorschlag der Gläubiger für den Regierungschef sehr unbequem werden könnte. Speziell in den Bereichen Mehrwertsteuer, Rentenreform und Arbeitsmarktliberalisierung verlangen Eurozone, Internationaler Währungsfonds und Europäische Zentralbank extrem viel von Tsipras. Gleichzeitig ist unklar, ob es überhaupt Vorschläge oder Strategien für eine weitere Schuldenerleichterung für die Griechen geben wird.

Sollte der griechische Regierungschef nur wenig in der Hand haben, um die neue, harte Spar- und Reformrunde abzufedern, gibt es keine Garantie, dass ihm seine Partei auf diesem Weg folgen wird. Viel ist über den linken Flügel von Syriza geschrieben worden, und über ihren Unwillen, Maßnahmen zuzustimmen, die den Wahlversprechen widersprechen. Die Wahrheit ist: Der radikale Flügel hat nur wenig Interesse daran, die erste linke Regierung zu Fall zu bringen. Die Linke in Griechenland hat lange dafür gekämpft, endlich an die Macht zu kommen, und wird diese nicht leichtfertig wieder aufgeben. Trotzdem wird Tsipras' Partei nur schwerlich akzeptieren, dass möglicherweise ein Programm fortgesetzt wird, das bereits Vorgänger Antonios Samaras nicht umsetzen wollte oder konnte.

Syriza hat nur wenig erreicht

Nick Malkoutzis Der Autor ist Redakteur bei der englischen Ausgabe der griechischen Zeitung I Kathimerini und betreibt das Analyseportal Macropolis.

Syriza wurde aus mehreren Gründen an die Macht gewählt: Viele Griechen haben Tsipras' Versprechen geglaubt, unter ihm würden die Renten für Arme steigen und der Mindestlohn erhöht – auch wenn es bereits damals mehr als unwahrscheinlich war, dass er diese Versprechen würde halten können. Aber viele Griechen haben sich auch für Syriza entschieden, weil sie keine andere Option mehr sahen. Nach fünf Jahren Rezession und einem harten Spar- und Reformprogramm hat das Land immer noch keine klare Richtung.

Die große Herausforderung für die Regierung war es, den Griechen neue Hoffnung zu geben und einen Weg aufzuzeigen, wie das Land die Krise beenden könnte. Ihre Strategie bestand aus zwei Teilen: Erstens sollten die Gläubiger überzeugt werden, den Spar- und Reformdruck etwas zu lockern. Zweitens wollte die Regierung Reformen in Gang setzen, die wieder für mehr Gerechtigkeit im Land sorgen. Die Steuererhebung sollte besser, das Rechtssystem gerechter und die öffentliche Verwaltung effizienter werden. Nur hat die Regierung in den vergangenen Monaten hier kaum Fortschritte erzielt. Im Gegenteil: Wenn man sich anschaut, wie Syriza Ämter und Posten verteilt hat, kann man zum Schluss kommen: Die Partei unterscheidet sich wenig bis gar nicht von denen, die vor ihr regiert haben.