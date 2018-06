Seit drei Jahren bestimmt Griechenland immer wieder die Tagesordnung der G-7/G-8-Gipfel. Schon 2012, auf dem Treffen in Camp David, gehörte das überschuldete südeuropäische Eurozonen-Mitglied zu den Topthemen. In einem kleinen holzvertäfelten Raum hockten Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama mit ihren sechs Kollegen eng gedrängt um einen runden Tisch.

Ausführlich diskutierten sie die griechische Schuldenkrise, obwohl sie offiziell gar nicht auf der Tagesordnung stand. Der – zumindest ökonomische – Zwergenstaat war den Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen der Welt so wichtig, dass sie in der Abschlusserklärung beteuerten, er müsse unbedingt in der Eurozone bleiben. Ein Jahr zuvor, 2011, war die Lage so dramatisch, dass der damalige griechische Premier Papandreou sogar kurzfristig zu einem G-20-Gipfel im französischen Cannes eingeflogen wurde.

Nun also wieder: Keine Frage, dass sich die Gespräche an diesem Wochenende auch um Griechenland drehen werden. Wieder steht die Frage im Raum: Bleibt das kleine Land am Ende in der Eurozone oder nicht? Offiziell wollen sich die Staats- und Regierungschefs in Elmau über die "Lage der Weltwirtschaft" unterhalten. Aber die aktuellen Entwicklungen in Athen und Brüssel verlangen Gespräche auf Chefebene. Gerade im Kreise der G 7 werden die unterschiedlichen Positionen deutlich: Hier Deutschland, das auf die Einhaltung von Regeln und den Sparkurs pocht. Dort die USA, die zu mehr Flexibilität drängen.

"Es ist zwangsläufig so, dass auch die aktuelle Nachrichtenlage die Tagesordnung beeinflussen kann", sagt Bernd Pfaffenbach. Bis zu seiner Pensionierung 2011 war Pfaffenbach der wichtigste Wirtschaftsberater der Kanzlerin, zahlreiche G-8- und G20-Treffen hat er vorbereitet, unter anderem auch den Heiligendamm-Gipfel im Jahr 2007. "Man muss flexibel sein und sich auf die dringendsten Probleme konzentrieren können."

Vom G-8-Gipfel im schottischen Gleneagels ist vor allem das Thema Terrorismusbekämpfung hängengeblieben. Während des Treffens wurde London von einer Anschlagsserie erfasst, der damalige Premier Blair reiste ab, die Staatschefs waren sichtlich schockiert. Das Treffen 2009 verlegte der italienische Präsident Berlusconi spontan in die kleine Stadt L’Aquila, weil er auf das Erdbeben aufmerksam machen wollte. Und das Treffen im vergangenen Jahr fand nur deshalb in dem Nicht-G-8-Land Belgien statt, genauer gesagt: in Brüssel, weil man spontan eine Alternative zum russischen Sotschi brauchte. Russland war kurz zuvor wegen der Ukraine-Krise aus der G-8-Gruppe geflogen.

In Elmau geht es um Antibiotikaeinsatz und Frauenrechte

Die Aktualität wirbelt damit eine fein und schon Monate im voraus komponierte Tagesordnung durcheinander. Als Gastgeberland hat Deutschland das Vorrecht, die Agenda zu setzen. Etwa vier bis fünf Mal reisen die Chefhändler dann zu Besprechungen an – und diese Sherpa-Treffen laufen alles anderes als harmonisch ab. "In der Sache hart, aber zielführend und angemessen im diplomatischen Ton", sagt Pfaffenbach über die Verhandlungsatmosphäre solcher Sherpa-Treffen. Das ist höflich formuliert, denn tatsächlich passiert es auch immer wieder, dass es so hoch her geht, dass Delegationen eine Unterbrechung verlangen und Positionen mit der Regierung zu Hause abstimmen müssen.



Am Ende liegt ein Dossier vor, das die Regierungschefs auf dem Gipfel noch einmal durchgehen und zu einer Abschlusserklärung schleifen. All das passiert in legerer Arbeitsatmosphäre, Krawatten gelten als verpönt. Natürlich nicken die Staatschefs nicht einfach alles ab. Für die Detailfragen hat jeder von ihnen den Sherpa hinter sich sitzen, sonst darf niemand in den Raum. Der Berater kann im Notfall einen Zettel rüberschieben oder eine Zahl ins Ohr flüstern.

Und die geplanten Themenschwerpunkte auf Schloss Elmau? Es ist ein seltsamer Mix. Auf der einen Seite soll es um die großen außenpolitischen Fragen gehen: die Ukraine, Terrorismusbekämpfung im Irak, der IS, das Klima. "Die großen Themen sind angemessen für solche Treffen", sagt Pfaffenbach.

Dazu aber gesellt sich auf Schloss Elmau viel Klein-Klein – ebenso wichtig, aber ungewöhnlich detailreich: Rahmenbedingungen im Tiefseebergbau oder für den weltweiten Antibiotikaeinsatz, Frauenrechte und Produktionsstandards in der Textilbranche. Sicherlich wird auch das umstrittene Handelsabkommen TTIP und die NSA-Affäre am Rande besprochen. In dem Sinne ist es eine typisch Merkel'sche Themensetzung: nicht verfransen in den großen Fragen, sondern am liebsten so viel Konkretes wie möglich. Und wer weiß: Vielleicht schafft es am Ende einmal mehr Griechenland ins Abschlusskommuniqué.