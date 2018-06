In einem riesigen Strandkorb in Heiligendamm inszenierten sich vor sieben Jahren die wichtigsten Staatschefs der Welt als Klimaretter – damals noch in G-8-Konstellation. Mit Ostseecharme bezirzte Deutschland sogar Hardliner George W. Bush. Kanzlerin Angela Merkel rang ihren Kollegen die Zusage ab, bis zum Jahr 2050 die CO2-Emissionen um mindestens die Hälfte zu reduzieren.

Jetzt ist es wieder soweit, nur diesmal ohne Strandkorb: Die Klimarettung soll eines der Topthemen auf dem Gipfel im bayerischen Elmau werden. Schließlich gehören die G-7-Staaten immer noch zu den größten Dreckschleudern der Welt. Von den Ambitionen in Heiligendamm ist wenig geblieben: Die europäischen G-7-Staaten haben den Co2-Ausstoß zwar leicht gesenkt. Aber dieser Mini-Erfolg wurde von den steigenden Emissionen in den USA und Kanada aufgefressen.

Jetzt die alleinige Schuld bei den Amerikanern und Kanadiern zu suchen, greift jedoch zu kurz. Die wirkliche Baustelle ist die deutsche Energiewende. Seit Monaten bewegt sich hier so gut wie nichts. In kaum einem anderen Politikbereich wird das symptomatische Nichtstun der großen Koalition augenscheinlicher. Gerne beteuert die Kanzlerin in ihrem Podcast, wie wichtig ihr das Projekt ist.



Aber wenn es konkret wird, verkommt die Energiewende zum politischen Gewürge. Ein paar Beispiele: Eine extra Abgabe für besonders dreckige Kohlemeiler, vorgeschlagen von Sigmar Gabriel? Inzwischen abgemildert. Steuerrabatte für energetische Sanierung? Seit Jahren torpediert von den Bundesländern. Neue Stromtrassen für Ökostrom von Nord nach Süd: Bitte nicht durch Bayern, sagt Horst Seehofer – und verschickt lieber kurz vorm G-7-Gipfel teure Bildbände der bayerischen Bergidylle mit dem Slogan Welcome dahoam.

Das Verrückte ist: Dieses wichtige Projekt müsste nicht am Geld scheitern, selbst teure Erdkabel statt Monstertrassen ließen sich derzeit einfacher finanzieren. Schließlich kann sich Deutschland gerade Luxusentscheidungen leisten wie: lieber Steuern senken oder doch lieber investieren.



Trotzdem reden fast alle nur übers Geld. Was fehlt, ist Leidenschaft. Oder besser: politische Überzeugungskraft. Dabei wäre es doch so einfach, denn ein kluger Kopf sitzt gerade an der zentralen Stelle und könnte das Thema vorantreiben: Peter Altmaier, Chef des Bundeskanzleramts. Noch vor drei Jahren schwärmte er, damals als Umweltminister, dass die Energiewende ein "identitätsstiftendes Gemeinschaftswerk" werden könnte. Heute ist von ihm zum Thema nicht mehr viel zu hören.

Aber was wäre überzeugender in den internationalen Klimaverhandlungen als eine große Industrienation, die erfolgreich auf eine CO2-arme Wirtschaft umgestellt hat? Will Deutschland andere Staaten zum Klimaschutz bewegen, dann wäre es vielleicht nicht das Schlechteste, nicht dauernd den Zauderer und Zögerer zu geben.



Vielleicht kommt der Motivationsschub jedoch von ganz anderer Seite – von den Investoren. Erst vergangene Woche kündigte Norwegens milliardenschwerer Pensionsfonds an, nicht mehr in Kohleunternehmen zu investieren. Das globale Geld ist langsam auf dem Rückzug aus den alten, fossilen Energieträgern. Es wird Zeit für die Politik, ihm zu zeigen, wo es stattdessen verstärkt investieren sollte.