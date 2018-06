Es ist ein groteskes Bild: Mitten im Zentrum der griechischen Demokratie, direkt vor den Türen des Plenarsaals im Athener Parlament, kann jeder dem Bank Run zusehen. Selbst hier bildeten sich an diesem wohl historischen Tag für Europa immer wieder Warteschlangen vor einem Geldautomaten. Politiker, Mitarbeiter des Parlaments, Journalisten, alle deckten sich noch einmal mit Euroscheinen ein. "Es sind vielleicht die letzten, die wir bekommen", sagte eine junge Frau. Und ergänzte in einem Anflug von Galgenhumor: "Vielleicht sollte ich sie lieber an einen Hedgefonds überweisen, der auf Grexit gewettet hat."

Seit am Freitagabend der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras angekündigt hat, die Bürger seines Landes in einem Referendum über das Sparprogramm entscheiden zu lassen, ist die Aufregung in Athen überall greifbar. Der Taxifahrer Christos Karagiannis, 51, lenkt seinen zerbeulten Skoda durch den Stadtverkehr. Er fasst die Lage in drastischen Worten zusammen: "Jetzt dürfen wir darüber abstimmen, ob wir uns selbst den Kopf abschlagen wollen oder ihn abschlagen lassen." Trotzdem habe er seinen Entschluss gefasst, falls es zum Referendum am 5. Juli kommt: "Ich werde Nein zu den Vorschlägen der EU sagen. Und die meisten Griechen werden dies auch tun. Sie haben unseren revolutionären Geist unterschätzt, und nun werden sie sehen, was sie davon haben."

Gemeint sind die Geldgeber, die aus Sicht des Taxifahrers zu harte Forderungen gestellt hätten. Tsipras habe doch schon fast auf ganzer Linie eingelenkt. "Was wollen sie denn noch von uns? Früher bin ich zwölf Stunden am Tag Taxi gefahren, und konnte einigermaßen meine Familie davon ernähren. Jetzt schlafe ich manchmal im Wagen, um durchzuarbeiten."

Aufgeheizte Stimmung im Parlament

Die Stimmung ist aufgeheizt und chaotisch, auch im griechischen Parlament, in dem in dieser Nacht über das Referendum abgestimmt werden soll. Auch wenn die Eurogruppe in Brüssel schon entschieden hat, das Hilfsprogramm nicht zu verlängern, wird weiter heftig diskutiert. In der Debatte beklagt die Opposition, dass Tsipras das Land in den Abgrund stürzte. "Worüber sollen wir heute eigentlich entscheiden?", ruft der Abgeordnete Andreas Loverdos von der sozialistischen Pasok. "Wir haben noch nicht einmal einen Text für dieses Referendum vorliegen." Die Reformvorschläge sowohl der griechischen Seite als auch die der Institutionen seien bei ihm bisher nicht angekommen. Dann wird Loverdos in seiner Tirade unterbrochen von Innenminister Nikolaos Voutsis von der Regierungspartei Syriza: Eine griechische Übersetzung der von Tsipras vorgeschlagenen Reformen kursiere bereits, der Gegenvorschlag der Institutionen werde noch übersetzt. Tumult und Gelächter auf den Rängen.

In der Cafeteria des Parlaments bildet sich eine Menschentraube vor einem Fernseher, als live die Pressekonferenz von Finanzminister Yanis Varoufakis aus Brüssel übertragen wird. Abgeordnete stehen da neben Reportern, Kellner neben Ministern. Gesichter voller Ungewissheit und Schrecken. Kaum ist das Statement beendet, versuchen die Menschen auch hier, die Ereignisse zu verstehen. Ein mächtiger linker Syriza-Parlamentarier sagt, was in der kommenden Woche mit den Banken geschehen werde, sei nicht mehr abzusehen. "Das alles wird drastische Folgen haben."



Gerüchte über ein Vertrauensvotum

Am Nachmittag kursieren dann Gerüchte über ein Vertrauensvotum, das die konservative Oppositionspartei Nea Demokratia gegen die Regierung Tsipras einreichen wolle. Allerdings zerschlagen sich diese bis zum Abend schon wieder. Es wäre auch kaum sinnvoll gewesen, weil Tsipras weiterhin über eine Mehrheit im Parlament verfügt und die Abstimmung über das Referendum nur verzögert worden wäre.



Nun, nur wenige Stunden vor dem Parlamentsvotum, mit dem frühesten gegen 2 Uhr nachts zu rechnen ist, steht dem Referendum kaum etwas im Weg, auch wenn keiner so recht weiß, wozu es überhaupt noch abgehalten werden soll. Schließlich hat die Eurogruppe das laufende Hilfsprogramm nicht verlängert. Es läuft somit am Dienstag aus. Von Syriza-Parlamentarien hört man aber, dass sie den Entschluss der Euro-Finanzminister nicht als endgültig betrachten. Ähnliches ist auch aus Brüssel zu hören. Nur warnt dort Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem davor, das Referendum überhaupt vorzunehmen: "Wenn die griechische Regierung den Weg mit Hilfe des griechischen Parlaments weiter beschreitet, wird das Hilfsprogramm enden."

Am späten Abend tritt Minister Panagiotis Lafazanis noch einmal auf die Redner-Kanzel des Parlaments. Er ist die Nummer zwei hinter Premier Tsipras und der wichtigste Vertreter des linken Parteiflügels. "Habt Ihr eigentlich nichts verstanden in den letzten fünf Jahren?", sagt er in Richtung der Opposition. "Habt Ihr nicht gesehen, wie das griechische Volk ausgebeutet wurde?" Man könne den Forderungen der Gläubiger nicht weiter zustimmen. Und außerdem sei es auch nicht dramatisch, wenn das Land in diesem Streit mit den Gläubigern die Eurozone verlasse. "Wir können auch mit einer anderen Währung leben", sagt er. Genauso wie viele andere Länder in Europa auch. Womöglich muss sich Griechenland jetzt mit diesem Gedanken anfreunden.