Die Eurogruppe hat eine Verlängerung des Hilfsprogramms für Griechenland abgelehnt. Damit laufen die Hilfen am Dienstag aus, dem Land droht die Zahlungsunfähigkeit. Zudem wird ein Austritt Griechenlands aus dem Euro wahrscheinlich. Finanzminister Schäuble machte aber deutlich, dass er das nach Möglichkeit verhindern will.

Mit ihrem Beschluss hatte die Euroguppe auf den Plan von Griechenlands Premier Alexis Tsipras für ein Referendum reagiert. Die Griechen sollen am 5. Juli über die Reformauflagen der Gläubiger abstimmen. In der Nacht zum Sonntag beschloss das griechische Parlament, dass ein solches Referendum stattfinden soll.

In Griechenland hatten sich am Samstag lange Schlangen vor den Geldautomaten gebildet. Die Menschen befürchten den Austritt ihres Landes aus dem Euro. An nur einem Tag hoben sie mindestens eine Milliarde Euro Bargeld ab.