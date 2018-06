Griechenland hat seinen internationalen Geldgebern nach den Worten von Ministerpräsident Alexis Tsipras einen Lösungsvorschlag im Schuldenstreit übermittelt. "Wir haben einen realistischen Plan für Griechenland unterbreitet, um die Krise zu beenden", sagte Tsipras. "Es ist ein realistischer Plan, dessen Annahme durch die Institutionen, unsere Geldgeber und unsere Partner das Ende des Teilungsszenarios in Europa bedeutet." Die Entscheidung liege nun bei den politisch Verantwortlichen in Europa.



Die Diskussion um die Zukunft Griechenlands hatte sich nach dem Krisentreffen der Griechenland-Gläubiger in Berlin und der Meldung über ein letztes Angebot an die Regierung in Athen verschärft. Nach den Worten des stellvertretenden Regierungschefs Giannis Dragasakis wird Griechenland keine Ultimaten akzeptieren und sich von den Geldgebern nicht erpressen lassen. Die griechische Gesellschaft und die Wirtschaft könnten keine weiteren harten Sparmaßnahmen ertragen, fügte der für die Finanzen zuständige Vizeregierungschef in einer Twitter-Nachricht hinzu. Allerdings sagte Dragasakis anschließend im griechischen Fernsehen, die Regierung sei bereit "alles zu tun", damit es zu einer Einigung komme.



Am Montagabend hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef François Hollande, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die IWF-Chefin Christine Lagarde und der EZB-Präsident Mario Draghi im Kanzleramt über eine Lösung für Griechenland und nach Angaben aus Verhandlungskreisen über ein "allerletztes" Kompromissangebot an die Regierung in Athen beraten. Dies wurde von einigen Seiten als ein Ultimatum der Gläubiger interpretiert. Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, die Teilnehmer der Runde hätten sich darauf geeinigt, in engem Kontakt miteinander und mit Griechenland zu bleiben.



Griechenlands fällige Schulden in den nächsten Monaten ©Statista

Griechenland muss am Freitag eine Rate von rund 300 Millionen Euro an den IWF zurückzahlen, in den folgenden Tagen sind dann weitere Rückzahlungen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro fällig. Im Juni folgen dann weitere vier Milliarden Euro, im Juli sogar sechs Milliarden. Das zeigt unsere Infografik, die das Portal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat.



Nach eigener Darstellung kann Athen die Zahlungen nicht ohne weiteres Geld der Kreditgeber leisten. Europäische Union, EZB und IWF könnten helfen. Sie haben Griechenland etwas mehr als sieben Milliarden Euro in Aussicht gestellt – verlangen jedoch weitere Reformen. Sollte Griechenland seine Verpflichtungen nicht mehr begleichen können, steht das Land vor dem Staatsbankrott und einem möglichen Ausscheiden aus der Eurozone.



Merkel und Hollande hatten am Sonntag wiederholt mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras telefoniert. Das Gespräch sei konstruktiv verlaufen, hieß es. Laut Bundesfinanzministerium ist kein Sondertreffen der Eurostaaten geplant, um über den Verhandlungsstand zu beraten. Auf Arbeitsebene gab es in den Beratungen mit Athen zuletzt kaum Fortschritte.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hofft auf eine rasche Lösung in den Verhandlungen. "Ich hoffe sehr, dass die griechische Regierung darauf eingeht", sagte er. Er sei froh, dass bei dem nächtlichen Spitzentreffen im Kanzleramt noch einmal ein Versuch zu einer Lösung unternommen worden sei. "Die politische Konsequenz einer Insolvenz Griechenlands in der Eurozone wäre gigantisch", sagte der Vizekanzler. Viele Menschen hätten wohl den Eindruck, besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende: "Die Wahrheit ist, dass, wenn der erste Stein aus dem europäischen Haus herausbrechen würde, Europa in einem anderen Aggregatzustand wäre."



EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici sieht nach dem Treffen in Berlin "ernsthafte Fortschritte". Um zu einer Einigung zu kommen, sei aber noch "ein Stück Weg zu gehen", sagte Moscovici dem französischen Radiosender France Inter. Es gebe eine "solide Basis, um weiterzukommen", beide Seiten müssten ihre Bemühungen für eine Einigung aber fortsetzen.