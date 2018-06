Keine Frage, nach neun Treffen der Euro-Finanzminister zu Griechenland allein in sechs Monaten kann man schnell aus dem Blick verlieren, worum es gerade geht. Zumal die Formulierungen "entscheidendes Treffen" und "letzte Chance" im Fall von Griechenland inzwischen so inflationär verwendet werden, dass kaum noch jemand solche Einschätzungen ernst nimmt.

Am heutigen Abend ist es also einmal mehr so weit. Zum zehnten Mal seit Jahresbeginn treffen sich die 19 Euro-Finanzminister in Brüssel zu einem Sondertreffen. An dem grundsätzlichen Problem hat sich wenig geändert: Griechenland braucht Geld – und zwar so schnell wie möglich.

Das Land steckt seit fünf Jahren in einer schweren Wirtschafts- und Finanzkrise: Der Staat ist grandios überschuldet, der Schuldenstand beträgt aktuell rund 310 Milliarden Euro, das sind etwa 180 Prozent der Wirtschaftsleistung. Im Jahr 2010 schnürten daher die Euro-Regierungen ein erstes Hilfspaket. Damals gab es noch keinen europäischen Rettungsfonds, also gab es bilaterale Kredite und Hilfen des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Idee: Es gibt Kredite, sie werden aber in Tranchen ausgezahlt. Und es gibt sie nur gegen Reformen.

Im Winter 2012 mussten die Gläubiger jedoch erneut nachschießen. Der neue europäische Rettungsfonds ESM und der IWF gewährten noch einmal Kredit – erneut nur gegen Reformen.

Das zweite Rettungspaket läuft aus

In genau diesem zweiten Rettungsprogramm befindet sich Griechenland zurzeit. Es wurde bereits zwei Mal verlängert. Zwischendurch gab es einen Regierungswechsel, die konservative Samaras-Regierung wurde von der radikal-linken Syriza-Regierung unter Alexis Tsipras abgelöst. Jetzt hat Griechenland noch genau sechs Tage, um die ausstehenden Reformen umzusetzen, denn am 30. Juni läuft das zweite Rettungspaket aus. Und dann verfällt auch die letzte Tranche von 7,2 Milliarden Euro. Die benötigt Griechenland aber dringend, um Schulden beim IWF (1,6 Milliarden Euro am 30. Juni) und der Europäischen Zentralbank (rund 3,5 Milliarden Euro im Juli und August) zurückzuzahlen.

Die griechische Regierung streitet mit den Gläubigern vor allem darüber, welche Reformen es umsetzen soll und ob es einen Schuldenschnitt oder irgendeine andere Art von finanzieller Erleichterung geben könnte. Regierungschef Tsipras will auf keinen Fall Einschnitte im sozialen Bereich, daher sind etwa Rentenkürzungen für ihn tabu. Auf der anderen Seite steht der IWF, der gerade auf harte Strukturreformen drängt. Seit Monaten verhandeln beide Seiten miteinander. Allerdings haben sich die Institutionen (IWF, Europäische Zentralbank und EU-Kommission) in der Vergangenheit regelmäßig darüber beschwert, dass sie keine durchgerechneten Reformvorschläge aus Athen erhalten. In einer erinnerungswürdigen Nachtsitzung der Eurogruppe Ende Februar hatte die griechische Regierung zugesagt, das Reformprogramm abzuschließen – im Gegenzug soll sie am Ende die zurückgehaltene Tranche erhalten.

Weil aber wieder nichts voranging, zog Bundeskanzlerin Angela Merkel am 1. Juni die nicht endenden Verhandlungen der Finanzminister an sich. Sie lud die Vertreter der Institutionen zu sich ins Kanzleramt: IWF-Chefin Christine Lagarde, EZB-Präsident Mario Draghi und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie den französischen Staatspräsidenten François Hollande. Dort arbeiteten sie ein letztes Angebot an die griechische Regierung aus.



Ein Beispiel: Griechenland soll in diesem Jahr einen Primärüberschuss – ein Plus im Staatshaushalt vor Abzug der Zinszahlungen – von einem Prozent erreichen, die Griechen dagegen wollten weniger: 0,6 Prozent. In diesem Punkt ist Griechenland inzwischen eingeknickt.