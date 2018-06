Die aktuellen Ereignisse in Griechenland lesen Sie hier.

Das bevorstehende Referendum der Griechen über die Sparforderungen ihrer Geldgeber wird zu einem entscheidenden Faktor im Schuldenstreit mit der EU. Die Euro-Finanzminister wollen erst nach der Volksabstimmung weiter verhandeln. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Ratspräsident Donald Tusk sagten, vor weiteren Schritten in der Griechenland-Krise müsse man das Votum abwarten. Katastrophale Konsequenzen einer griechischen Staatspleite befürchtet die Kanzlerin nicht: "Europa ist stark. Viel stärker, als vor fünf Jahren".

Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras wirbt dafür, bei der Abstimmung am Sonntag gegen die Sparauflagen der Geldgeber zu stimmen. Ein mehrheitliches "Nein" soll den Druck bei neuen Verhandlungen am Montag erhöhen. Den Europartnern hatte Tsipras zuvor geschrieben, er sei grundsätzlich bereit, ihre wichtigsten Bedingungen zu erfüllen. Eine dieser Bedingungen ist jedoch, für ein "Ja" beim Referendum zu werben. Die neueste Meinungsumfrage des MacroPolis-Instituts sieht die Befürworter der Sparpolitik in der Mehrheit. Andere Umfragen sahen am Mittwochmorgen noch die Gegner in der Mehrheit.

Die ELA-Nothilfen der EZB bleiben auf dem jetzigen Stand von etwa 90 Milliarden. Der EZB-Rat hat entschieden, die Notkredite für griechische Geldhäuser nicht über den bisherigen Umfang hinaus auszuweiten. Aber er stoppte die Kredite auch nicht.



Außer beim IWF hat die griechische Regierung auch bei der eigenen Zentralbank Schulden, die sie nicht zurückzahlen kann. Ein fälliger Kredit im Umfang von 470 Millionen wurde nicht beglichen. Dabei handelt es sich um Altlasten aus der Zeit vor der Einführung des Euro.

Das zweite Hilfspaket für Athen ist am Dienstag um Mitternacht ausgelaufen, noch offene Milliardenhilfen sind damit verfallen. Die fällige Rate von 1,54 Milliarden Euro an den IWF zahlte Griechenland nicht. Tsipras beantragte kurz vor Ablauf ein drittes Hilfspaket, die Geldgeber lehnten den Antrag jedoch als zu kurzfristig ab.



Griechenlands Staatsrat entscheidet über Rechtmäßigkeit des Votums

Der Europarat erklärte, das geplante Referendum erfülle nicht die üblichen internationalen Standards. Die Abstimmung sei zu kurzfristig angesetzt worden. Dies lasse den Stimmberechtigten zu wenig Zeit, sich richtig zu informieren. Zudem sei die Frage nicht klar formuliert. Griechenlands Staatsrat, das höchste Verwaltungsgericht des Landes, will am Freitag über die Rechtmäßigkeit der geplanten Volksabstimmung entscheiden.

Banken und Börse in Griechenland bleiben bis Anfang kommender Woche geschlossen. Weil sich die Lage in den vergangenen Tagen verschärfte, hatten immer mehr verängstigte Bürger Bargeld abgehoben und damit die Geldhäuser in Schwierigkeiten gebracht. An Geldautomaten dürfen Griechen seit Montag maximal 60 Euro pro Tag abheben.

Fragen und Antworten zur Lage finden Sie hier, Alle Berichte zum Thema gibt es hier.Die Ereignisse des Tages zum Nachlesen in unserem Blog.