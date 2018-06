Die Griechen haben nach griechischen Medienberichten am Freitag noch mehr Geld abgehoben als in den Tagen zuvor. Mindestens 1,7 Milliarden Euro haben die Geldautomaten im Laufe des Tages ausgegeben, schreiben mehrere griechische Zeitungen. Seit Montag mussten die Banken damit insgesamt rund fünf Milliarden Euro auszahlen, berichtet die Athener Zeitung Kathimerini.

Lange Schlangen vor den Geldautomaten bleiben jedoch aus, nach Augenzeugenberichten herrscht am Samstagmorgen ein reger, aber gewöhnlicher Betrieb vor den Automaten. Zwischen Oktober und April haben die Institute 30 Milliarden Euro an Kundeneinlagen verloren. Die Spareinlagen sind so niedrig wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Da den Automaten das Geld auszugehen drohte, hat die Europäische Zentralbank am Freitag erneut die ELA-Notfallkredite erhöht.

Unterdessen hat die US-Regierung Griechenland und die internationalen Geldgeber des Landes zu einer Einigung im Schuldenstreit ermahnt. Es sei "dringend nötig", dass beide Seiten sich einem Kompromiss annäherten, sagte Regierungssprecher Eric Schultz am Freitag. Es müsse "rasch ein glaubwürdiges Reformprogramm" aufgelegt werden, um langfristiges Wachstum in der Eurozone zu ermöglichen.



Der griechische Staatsminister Alekos Flabouraris sagte im griechischen Fernsehen, dass für den heutigen Samstagabend ein Telefonat zwischen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras angedacht sei. "Ich gehe davon aus, dass es eins geben wird. Es wurde aber bislang noch nicht veranlasst", sagte er. Er sei der Ansicht, dass man sich in dem Streit auf eine Lösung hin bewege.



Griechenland steht kurz vor der Pleite. Das griechische Hilfsprogramm endet am 30. Juni – und damit auch der Anspruch auf Hilfen von bis zu 18 Milliarden Euro. Zugleich wird eine Rückzahlung an den Internationalen Währungsfonds von 1,6 Milliarden Euro fällig.