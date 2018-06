Ein bisschen ist es mit der Reform der Eurozone wie mit dem Müll unter der Spüle. Der Eimer füllt sich langsam und beginnt leicht zu stinken. Aber keiner hat Lust, den Müll zu entsorgen. "Morgen mach ich's ganz bestimmt", heißt die Ausrede. So lange, bis es wirklich nicht mehr geht, die Mülltonne lebendig wird und süßlich-eklige Duftschwaden durch die Küche ziehen. Dann wird eilig der Sack entsorgt. Und das Müllsammeln beginnt von vorne.

In der Eurozone ist die Situation ähnlich. Die Probleme liegen auf der Hand, schließlich offenbart die Griechenland-Krise schonungslos, woran es hapert: Eine gemeinsame Währung ohne eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik ist kaum möglich. Die einzelnen Eurostaaten können nicht mehr ihre Währung abwerten, um so wettbewerbsfähig zu bleiben. Es fehlt an Koordination, an Absprachen. Aber niemand hat Lust, die Probleme zu lösen, heißt: den Müll runterzubringen.

Die Logik dahinter ist simpel: Erst wenn es richtig stinkt, entwickelt sich Europa weiter. Im Normalfall passiert nur das Allernotwendigste und das meist auf den letzten Drücker – ein bisschen Platz ist ja noch im Mülleimer. Bestes Beispiel ist dafür die Bankenunion mit gemeinsamer Aufsicht über die größten Finanzinstitute in der Eurozone, unter dem Dach der Europäischen Zentralbank. Ihre Gründung war nur möglich im Superkrisenjahr 2012, als Konsequenz gleich mehrerer Finanz- und Wirtschaftskrisen in Euroland. Auch die – zumindest etwas – strengeren Mechanismen, um die Haushalte der Eurostaaten besser zu überwachen (Two-Pack/Six-Pack-Verfahren), wurden zu Hochzeiten der Griechenland-Krise 2011 beschlossen. Dabei braucht es mehr dieser Integrationssprünge, damit der Euro gefestigt wird.

Am Donnerstag kommen die Euro-Finanzminister in Luxemburg zusammen. Ein sehr wichtiger Gipfel, könnte sich doch dort entscheiden, ob Griechenland in der Währungsunion bleibt. Aber vielleicht noch wichtiger ist das Treffen in der Woche darauf: Am 25./26. Juni ist ein EU-Gipfel geplant (allerdings kann gerade wohl niemand sagen, wie der EU-Terminkalender kommende Woche aussehen wird). Es soll, wieder einmal, ein Reformgipfel werden: Die fünf Vertreter der wichtigsten europäischen Institutionen (EU-Kommission, Europäischer Rat, Eurozone, Europäische Zentralbank und Europaparlament) präsentieren ihre Ideen zur Zukunft der Eurozone.

Der Zeitpunkt für diesen Präsidentengipfel könnte nicht besser sein. Griechenland führt uns jeden Tag vor, was alles in der Eurozone nicht funktioniert. Damit eine gemeinsame Währung nicht nur ein Verhängnis, sondern auch eine Chance ist, müssen sich die Volkswirtschaften in der Eurozone besser abstimmen. Ideen gibt es zuhauf. Erst Anfang des Monats haben Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und sein französischer Amts- und Parteikollege Emmanuel Macron ein Diskussionspapier vorgelegt.



Ihr Vorschlag: Die Eurozone muss zur Sozialunion werden. Sie braucht ein eigenes Budget, am besten sogar eine Euro-Kammer im EU-Parlament und einen Eurozonen-Kommissar. Ähnliche Ideen schwirren schon länger in Brüssel herum. Guntram Wolff vom Thinktank Bruegel in Brüssel bringt Wettbewerbsräte ins Spiel, welche die nationalen Lohnstückkosten im Blick haben und im Ernstfall sogar Einfluss auf das Lohnniveau nehmen könnten. Auch Nachbesserungen bei der Bankenrekapitalisierung müsse es geben.

Doch schon jetzt ist offensichtlich: Die Lust der Staats- und Regierungschefs auf echte Fortschritte ist gering. Europa ist einmal mehr reformmüde. Kanzlerin Merkel und ihr französischer Amtskollege François Hollande arbeiten zwar hinter den Kulissen an einer gemeinsamen Position. Die aber klingt wenig ambitioniert. Man will keine großen Reformen, die langwierige Vertragsänderungen nach sich ziehen könnten. Erst recht nicht soll vor den nächsten Wahlen in Deutschland und Frankreich 2017 und vor dem Referendum in Großbritannien eine große Baustelle aufgemacht werden. Lieber lässt man den Müll weiter stinken. Das aber geht nur so lange gut, bis sich die Nachbarn beschweren.