Die griechische Regierung will die Vorschläge der Gläubiger-Institutionen für Reform- und Sparmaßnahmen nicht hinnehmen. Aufgrund "rezessiver" Maßnahmen könnten die Vorschläge nicht akzeptiert werden, hieß in einem Regierungsvermerk. Zudem sei das angebotene Finanzierungsprogramm über fünf Monate "vollkommen unzureichend".

Für harte Reform- und Sparmaßnahmen bieten die Europäische Union, Internationaler Währungsfond und Europäische Zentralbank Griechenland eine deutliche Aufstockung sowie eine Verlängerung des Griechenland-Programms um fünf Monate an. Die griechische Regierung bemängelte, die insgesamt 15,5 Milliarden Euro, die von den Gläubigern in Aussicht gestellt wurden, würden nur reichen, die griechischen Tilgungsraten in dieser Zeit zu bezahlen.

Die griechische Wirtschaft würde in dieser Zeit jedoch weiter darben, die Arbeitslosigkeit nicht sinken. Stattdessen sei auch ein umfassendes Investitionsprogramm nötig. Athen habe einen "vernünftigen Vorschlag" vorgelegt, der von den Institutionen bislang abgelehnt werde.

Noch am Abend werde das Kabinett das Gläubigerangebot diskutieren. Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras berief eine Dringlichkeitssitzung ein.



Am Samstag werden die Finanzminister der Eurozone zu einer erneuten Sitzung zusammenkommen, um über die griechische Schuldenkrise zu beraten.