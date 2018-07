Das Spitzentreffen der wichtigsten Geldgeber Griechenlands in Berlin ist zu Ende gegangen. Über Ergebnisse gab es keine offiziellen Angaben. Ein Regierungssprecher teilte lediglich mit, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hätten zusammen mit EZB-Präsident Mario Draghi und der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, vereinbart, "mit großer Intensität" weiter nach einer Lösung zu suchen. Dazu werde man untereinander und auch mit der griechischen Regierung weiter in engem Kontakt bleiben.

Bei dem Treffen sei es um ein "allerletztes Angebot der Geldgeber" gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur dpa aus Verhandlungskreisen. Grundlage sei das bestehende Hilfsprogramm aus dem Jahr 2012, das bis Ende Juni verlängert wurde.



Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras nahm an dem Gipfel im Kanzleramt laut der Zeitung Die Welt nicht teil. Er sei in Athen und warte auf einen Anruf der drei Institutionen IWF, EZB und EU-Kommission. Auf Arbeitsebene hatte es in den Verhandlungen mit Athen zuletzt kaum Fortschritte gegeben. Merkel und Hollande hatten am Sonntagabend mehrmals mit Tsipras telefoniert.

In Athen herrschte nach dem Treffen Ratlosigkeit – der Inhalt der Beratung ist dort offenbar bisher nicht bekannt. "Wir werden sehen, was das für Maßnahmen sind und ob sie zugunsten des Volkes sind oder nicht. Und dann werden wir entscheiden", sagte der Fraktionssprecher der regierenden Linkspartei Syriza, Nikos Filis, im Fernsehen.

Die Zeit für eine Einigung wird immer knapper. Griechenland muss bis zum kommenden Freitag einen Kredit von 300 Millionen Euro an den IWF zurückzahlen. Insgesamt werden in diesem Monat fast 1,6 Milliarden Euro fällig. Für Athen stehen insgesamt noch 7,2 Milliarden Euro an Hilfen bereit; das Geld ist jedoch blockiert, weil die griechische Regierung die von den Geldgebern verlangte Liste der Reformvorhaben bisher nicht vorlegte.

Bereits auf dem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der wichtigsten westlichen Industrieländer (G 7) vergangene Woche in Dresden war von einem möglicherweise letzten Angebot der Geldgeber die Rede gewesen, das den Griechen vorgelegt werden sollte.