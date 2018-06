Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Notfallhilfen für die griechischen Banken noch einmal erhöht. Die Obergrenze für die sogenannten ELA-Liquiditätshilfen steigt um 900 Millionen Euro. Das sagten zwei Insider nach übereinstimmenden Medienangaben. Die Entscheidung soll während einer Telefonkonferenz der EZB-Ratsmitglieder getroffen worden sein. "Es würde mich nicht überraschen, wenn das weiterhin in diesem Niveau steigt Woche für Woche", sagte eine Quelle. Ein Sprecher der EZB wollte die Meldung nicht kommentieren.

Am vergangenen Donnerstag hatte der EZB-Rat erstmals seit Ende Juni den Rahmen für die Notkredite erhöht – und zwar ebenfalls um 900 Millionen Euro. Damit dürfte das Limit für die Bankenhilfen inzwischen bei annähernd 91 Milliarden Euro liegen.

ELA-Kredite – ELA steht für Emergency Liquidity Assistance – werden gegen Sicherheiten von der Athener Notenbank vergeben. Über die Gewährung des Rahmens entscheidet aber der EZB-Rat.



Die Banken in Griechenland benötigen die Liquiditätsspritzen der EZB für ihr Überleben: Aus Furcht vor einem Ausscheiden des Landes aus dem Euro hatten Bankkunden massiv ihre Konten leer geräumt. Den Banken droht daher das Geld auszugehen. Sie hatten am Montag nach dreiwöchiger Pause wieder geöffnet.



Zugleich hatte die griechische Regierung Schulden in Milliardenhöhe bei der EZB und dem IWF zurückgezahlt. Das war durch eine Brückenfinanzierung aus Mitteln des EFSM möglich geworden. Kapitalverkehrskontrollen sind in Griechenland jedoch weiterhin in Kraft, um einen Zusammenbruch des Finanzsystems zu verhindern.