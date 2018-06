Die Europäische Zentralbank (EZB) weitet den Rahmen für Notkredite an Griechenlands Banken aus. Das beschloss der EZB-Rat in Frankfurt, wie EZB-Präsident Mario Draghi sagte. Die sogenannten ELA-Hilfen seien um 900 Millionen Euro für eine Woche erhöht worden. Die EZB habe eine Anfrage der griechischen Notenbank genehmigt, so Draghi. Zuletzt lagen die Notkredite bei rund 90 Milliarden Euro.



Mit der Entscheidung kauft die EZB der Politik Zeit. Die Banken in Griechenland benötigen die Liquiditätsspritzen mittlerweile für ihr Überleben: Aus Furcht vor einem Ausscheiden des Landes aus dem Euro hatten Bankkunden zuletzt massiv ihre Konten leer geräumt. Den Banken droht daher das Geld auszugehen. Deswegen sind die Geldinstitute seit Monaten auf ELA-Notkredite (Emergency Liquidity Assistance) angewiesen. Würde auch dieser Geldhahn zugedreht, würde das labile Finanzsystem des Landes wohl kollabieren. Das Instrument ist allerdings auch im EZB-Rat umstritten: ELA ist eigentlich als Übergangsfinanzierung für im Grunde gesunde Banken gedacht. An der Solvenz griechischer Banken gibt es aber zunehmend Zweifel.

Die griechische Regierung führte Ende Juni Kapitalverkehrskontrollen ein, die verhindern sollen, dass die Banken ausbluten. Einheimische Bankkunden können seitdem nur noch bis zu 60 Euro pro Tag abheben, Überweisungen ins Ausland sind lediglich in Ausnahmefällen möglich. Zudem sind die Banken im Land seither geschlossen.

Eurogruppe verhandelt über Dreijahresprogramm

Zeitgleich zu der Entscheidung der EZB gaben die Finanzminister der Eurozone ihre Zustimmung für die Verhandlungen mit Griechenland über ein neues Hilfsprogramm. Vorbehaltlich noch ausstehender nationaler Parlamentsentscheidungen sei die Entscheidung getroffen worden, "grundsätzlich drei Jahre Stabilitätshilfe für Griechenland" über den Euro-Rettungsfonds ESM zu gewähren, teilte die Eurogruppe in einer Erklärung auf ihrer Website mit.



Die Minister begrüßten, dass das griechische Parlament in der Nacht vorab geforderte Reformen "fristgerecht und in insgesamt zufriedenstellender Weise" umgesetzt habe. Die Eurogruppe rief Griechenland nun auf, auch rasch eine zweite Serie von Reformen umzusetzen, für die der Eurogipfel eine Frist bis zum 22. Juli gesetzt hatte. Dazu gehört die Annahme einer neuen Zivilprozessordnung und die Umsetzung einer Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten.

Auch die Brückenfinanzierung ist beschlossen. Das bestätigte eine Sprecherin der EU-Kommission auf Twitter. Für die Zwischenfinanzierung würden sieben Milliarden Euro aus dem EU-Rettungstopf EFSM kommen, sagte auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble laut Teilnehmern im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Nicht-Euroländer – insgesamt sind im EFSM alle EU-Staaten versammelt – würden von den Risiken freigestellt. Dazu würden Gewinne aus den Anleihekäufen der EZB als Absicherung genutzt.