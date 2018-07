In Deutschland ist das Geldvermögen der privaten Haushalte zum Jahresbeginn auf ein Rekordniveau gestiegen. "Im ersten Quartal 2015 hat das Geldvermögen der privaten Haushalte gegenüber dem Vorquartal außergewöhnlich kräftig um knapp 140 Milliarden Euro oder 2,8 Prozent zugenommen und ist damit auf 5.212 Milliarden Euro gestiegen", teilte die Bundesbank mit. Immobilien oder Kunstwerke sind in den Zahlen nicht enthalten. Auch wie das Vermögen verteilt ist, geht aus den Statistiken nicht hervor.

Allein durch Transaktionen stieg das Vermögen der Bundesbank zufolge in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen oder Ansprüchen gegenüber Versicherungen um knapp 53 Milliarden Euro. Dank des robusten Arbeitsmarkts und steigender Einkommen legten viele Menschen mehr Geld zurück. Zudem brachten Gewinne bei Investmentfondsanteilen und Aktien den privaten Haushalten im Vergleich zum Vorquartal Bewertungsgewinne von gut 87 Milliarden Euro ein.

Dabei investierten die privaten Haushalte ihr Geld erneut trotz niedriger Zinsen bevorzugt in kurzfristige und vermeintlich sichere Bankeinlagen sowie in Versicherungen und Pensionseinrichtungen. Termin- und Spareinlagen einschließlich Sparbriefe wurden nach den Angaben hingegen netto abgebaut.

Eine noch größere Bedeutung für die Geldvermögensbildung der privaten Haushalte hatten zum Jahresauftakt die Ansprüche gegenüber Versicherungen und Pensionseinrichtungen, die netto um rund 26,5 Milliarden Euro aufgestockt wurden: "Die trotz derzeit vergleichsweise geringer Verzinsung große Bedeutung dieser Ansprüche und der Bankeinlagen für die Geldvermögensbildung, die als risikoarm gelten, deutet auf eine weiterhin hohe Risikoaversion der privaten Haushalte hin", heißt es in der Mitteilung der Bundesbank.



Dafür spreche auch die anhaltende Zurückhaltung der privaten Haushalte auf den Kapitalmärkten. Zwar wurden Anteile an Investmentfonds inklusive Misch- und Rentenfonds gekauft. Aktien aber wurden "trotz eines insgesamt positiven Börsenumfelds" per saldo im Umfang von knapp 6,5 Milliarden Euro verkauft, was laut Bundesbank den höchsten Verkaufswert seit dem Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise Ende 2008 bedeutet.

Aus den Statistiken der Bundesbank geht schließlich auch hervor, dass das geringe Zinsniveau kaum für Kredite genutzt wird. Zwar nahmen private Haushalte netto Kredite im Wert von gut vier Milliarden Euro auf, insbesondere Wohnungsbaudarlehen. Insgesamt stiegen die Verbindlichkeiten damit aber nur leicht um 0,2 Prozent auf 1,588 Milliarden Euro.