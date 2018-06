Noch nie gingen so viele Menschen in Rente wie heute. Viele andere, die noch arbeiten müssen, können den Ruhestand kaum erwarten. 300.000 Arbeitnehmer wollen die von der großen Koalition geschaffene Möglichkeit nutzen, schon mit 63 auszusteigen, fast doppelt so viele wie erwartet. In jedem zehnten Betrieb scheidet mindestens ein Mitarbeiter vorzeitig aus.

Ständig wird das Klischee vom besseren Leben als Rentner, vom glücklichen Rentnerleben genährt: Werbespots zeigen sportliche Weißhaarige beim Radfahren oder Segeln, die plötzlich "Best Ager" oder "Silver Surfer" heißen. Statistiker rechnen vor, dass es Rentnern materiell nie so gut ging wie heute. Politiker sprechen über die Rente als "Lohn auf Lebensleistung" als handle es sich um eine Auszeichnung. Wer Rentner nach ihrem Leben fragt, bekommt oft zu hören, wie voll ihr Terminkalender noch ist, wie beschäftigt sie sind.

Doch gleichzeitig zeichnen viele wissenschaftliche Studien ein anderes Bild: Nach dem Rentenbeginn nehmen nicht nur Krankheiten, sondern auch Depressionen, Alkoholismus und Scheidungen zu. Längst nicht jeder verkraftet den Verzicht auf Einkommen, einen strukturierten Tagesablauf, Kontakt zu Kollegen und oft auch Sinnstiftung und Anerkennung, die mit der Berufstätigkeit einhergingen.

"Viele Leute machen sich leider falsche Vorstellungen", sagt Ursula Staudinger, "sie stellen sich das Rentenalter wie einen immerwährenden Urlaub vor und werden dann enttäuscht". Staudinger ist eine renommierte Altersforscherin, sie lehrt momentan in New York an der Columbia Universität, hat aber schon vor einigen Jahren ältere Arbeiter in Bremerhaven nach ihrer Einstellung zum Ruhestand befragt. Das erstaunliche Ergebnis war, dass viele sich vor dem Beginn der Rente weitaus positiver darüber äußerten als ein Jahr danach. In Amerika hat Staudinger dasselbe Thema in einer großen internationalen Vergleichsstudie untersucht. Derzufolge sind Menschen, die länger arbeiten, gesünder und zufriedener. "Bei kaum einem Thema wird so viel gelogen", sagt Wolfgang Prosinger, ein früherer Journalist, der ein teilweise autobiographisches Buch über das Leben als Rentner geschrieben hat. Sein Romanheld Thomas Hecker leidet furchtbar, er verliert erst sein Selbstwertgefühl und dann seine Lebensgefährtin. "Wäre die Rente ein Medikament, dann müsste man sie verbieten, wegen der Nebenwirkungen", sagt Prosinger.

Es gibt sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Rentnerleben, private Katastrophen wie in Prosingers Buch sind nicht die Regel, aber viel spricht dafür, dass weitaus mehr Menschen mit dem Ruhestand hadern als bisher bekannt ist. Wie ergeht es Ihnen? Wir sollen von Ihnen wissen: Sind Sie glücklicher ohne Job?