Die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über ein neues Gasabkommen sind gescheitert. Das teilten der russische Energieminister Alexander Nowak und sein ukrainischer Kollege Wolodimir Demtschischin in Wien mit. Demtschischin sagte, was Russland an Rabatt geboten habe, sei nicht genug gewesen. Die Ukraine werde ab 1. Juli Gas von anderen Ländern kaufen.



Der staatliche ukrainische Energieversorger Naftogaz erklärte, er werde solange kein russisches Erdgas mehr kaufen, bis sich die Beteiligten auf einen Preis verständigt hätten. Die Weiterleitung von Gas nach Europa sei von der Entscheidung nicht betroffen.



Wegen des Gaspreises ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten zwischen Russland und der Ukraine gekommen. Durch die russische Annexion der Krim und die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine sind die Beziehungen zusätzlich angespannt.