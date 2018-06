Die Sonne brennt über dem Athener Stadtteil Ampelokipoi, da, wo die Außenbezirke langsam in Richtung Innenstadt übergehen. Touristen auf dem Weg zum Flughafen zerren ihre Trolleys über den Asphalt, zwängen sich in einen engen Bus. Kaum einer weiß, dass hier um die Ecke eine politische Karriere begann, wie sie selten ist im heutigen Europa. Hier an der Oberschule machte in den neunziger Jahren erstmals ein junger Mann von sich reden, als er die Schüler- und Studentenbewegung gegen die Schulreformen der damaligen Regierung anführte: Alexis Tsipras.



20 Jahre später, ein Samstag Mitte Juni. Vor der Villa Maximos gleich hinter dem zentralen Syntagma-Platz versuchen zwei Polizisten unter dem Dach einer kleinen Wachhütte ein wenig Schatten zu bekommen. Im Obergeschoss amtiert der Premier. Der Weg zu seinem Büro führt durch eine große Aula, über marmorgekachelten Boden im Schwarz-Weiß-Muster, vorbei an griechischen Säulen und großen Flügeltüren, die auf den Balkon hinausführen. Man muss nur einmal um die Ecke gehen, und schon ist man in einem Büro, das gar nichts Prunkvolles mehr an sich hat. An einem der beiden Schreibtische lümmelt Tsipras in seinem Stuhl und blättert durch Papiere. Beige Jeans, kariertes Hemd – es ist Wochenende und damit alles noch ein wenig mehr casual.



Tsipras Stimme ist tief und rau. Erst in der Nacht ist er aus Brüssel zurückgekommen von einem weiteren Notfalltreffen mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Von solchen Treffen hat es in den vergangenen Monaten viele gegeben. Das sieht man Tsipras an: Er ist müde, richtig fertig. Der Mann steht unter einem immensen Druck. Noch hofft er auf Unterstützung im Rat der Regierungschefs. Oder besser: der entscheidenden Leute. "Im Rat wird ja nichts diskutiert. Da gibt es doch keine Demokratie", sagt er mit einer Handbewegung und einem Lächeln, beides soll so viel sagen wie: Wer glaubt, im Kreis der EU-Regierungschefs werde ernsthaft politisch diskutiert, der muss schon ziemlich naiv sein. Dennoch hat die Geste nichts Herablassendes.



"Alles ist ruhig hier", sagt er dann unvermittelt. Soll heißen: Immer noch gibt es in Griechenland keine Panik, keine hysterischen Massendemonstrationen. Anhand der Art und Weise wie er das sagt, bekommt man den Eindruck, dass er sich darüber am meisten wundert.

Da sitzt er also, der "Irre von Athen", wie ihn viele deutsche Medien porträtiert haben. Der Spieler, der "gefährlichste Mann Europas". Aber wie tickt dieser Tsipras tatsächlich?



"Im Kern ist er ein scheuer Mensch"

Wenn er nicht im Scheinwerferlicht steht, dann ist Tsipras kein lauter Polterer. "Im Kern ist er ein scheuer Mensch", sagt eine griechische Politikwissenschaftlerin, "fast zu scheu für einen Premier". Er sei dann einfach normal. Sein Lachen empfindet man als echt, nicht wie dieses maskenhafte Freundlichsein, mit dem einen so mancher Politiker gewogen stimmen will.

Wer sich Tsipras und seinen engsten Kreis als weltfremde Ideologen vorstellt, der könnte kaum falscher liegen. In der Schaltzentrale der Regierung hat Tsipras seine wichtigsten Mitarbeiter um sich geschart, allesamt junge Männer zwischen 30 und 40. Da ist Staatsminister Nikos Pappas. Da ist sein Generalsekretär Dimitris Tzanakopoulos und Regierungssprecher Gabriel Sakellaridis. Alle drei gut ausgebildete junge Männer, die fließend Englisch und teilweise auch fließend Deutsch sprechen. Es sind junge Männer, die auch zuhören und Gegenargumente gelten lassen.



"Wir wollen doch nicht zurück zur alten Zeit, in die Zeit der Budgetdefizite", sagt Tzanakopoulos. Und: "Wir stehen vor Dilemmata, von denen wir nie dachten, dass wir ihnen je begegnen könnten." Da ist zum einen die große, unmögliche Alternative, vor die die Regierung in den vergangenen Wochen gestellt wurde: in die Knie gehen oder den Totalzusammenbruch riskieren. Zudem die kleineren Dilemmata: Wie schafft man etwa die Reform des alten Klientelsystems, wenn man gleichzeitig Mehrheiten und damit einen Ausgleich mit den alten Klientelparteien braucht? Was muss man opfern vom eigenen Programm, um wenigstens den Kern des eigenen Programms durchzubringen?

Kein Zauderer

"Zauderer ist er keiner", so beschreibt ein Syriza-Funktionär Tsipras. Aber der Premier sei auch keiner, der wie eine Dampframme vorangehe und einsame Entscheidungen fälle. "Das könnte er auch gar nicht in dieser Partei." Dort hatte er schon den Respekt des Integrators, bevor sich der Erfolg einstellte.

Wird es heikel, hat man gelegentlich den Eindruck, dass Tsipras die Dinge mit Charme zu regeln versucht. Dass sich doch Merkel und Tsipras bestens verstehen, hört man beinahe stündlich, wenn man sich in den Gängen der Athener Macht (oder müsste man sagen: der Ohnmacht?) umhört. Da kann sich schon der Eindruck aufdrängen, dass verbindliche Freundlichkeit mit Unterstützung verwechselt wird, etwa, wenn die Frage nach dem Scheitern von Syriza, in Europa Allianzen zu bilden, mit dem Hinweis gekontert wird, es gäbe doch in Wirklichkeit eine subtile Allianz mit Merkel gegen Schäuble. Da fragt man sich dann schon unwillkürlich: Haben sie ein richtiges Foto von den Haarrissen in Europa?

Dass Tsipras einer Regierungspartei vorsteht, deren direkte Partnerparteien innerhalb der Europäischen Union meist oppositionelle linke Randparteien sind, verkompliziert die Sache wohl noch einmal. Einen Großteil der Informationen über die politische Spielanordnung anderswo hat Syriza aus diesen Quellen. Und das bedeutet aber auch: Akkurates Wissen darüber, welche Player aus dem Establishment möglicherweise als Verbündete zu gewinnen sind, wird man aus diesen Quellen schwer bekommen – für die gilt ja schon alles, was knapp rechts von Sahra Wagenknecht ist, als politischer Gegner der Linken.