In der EU-Hauptstadt, in der Gipfel der Regierungschefs sonst einen Vorlauf von mehreren Monaten haben, in denen Statements auf Pressekonferenzen minutiös vorformuliert werden, passiert derzeit vieles Schlag auf Schlag: Ein Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der Eurozone wird mit gerade einmal 48 Stunden Vorlaufzeit für Dienstagabend einberufen, nur zwei Tage nach dem Griechenland-Referendum; Telefonkonferenzen der verschiedenen Akteure werden im Stundentakt abgehalten.

Wie soll es auch anders sein? Mit einem so eindeutigen Nein der Griechen zum Spar- und Reformkurs der Gläubiger-Institutionen hatten in Brüssel wohl nur wenige gerechnet. Zu knapp lagen Ja und Nein in den Umfragen vorher beieinander. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz hatten mit ihrem ganzen politischen Gewicht in der vergangenen Woche für ein Ja geworben – und gegen die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras. Manch einer der Verantwortlichen stilisierte die Abstimmung hoch zur Entscheidung über einen Verbleib oder Austritt aus dem Euro.

Und nun das: ein klares Nein. Was heißt das nun? Soll man Griechenland nun den Austritt aus dem Euro nahelegen – was juristisch eigentlich unmöglich ist, wenn Athen nicht selber will? Oder werden sich beide Seiten auf neue, kräftezehrende, noch schwierigere Verhandlungen einlassen?

Keine Frage, in Brüssel, aber auch in Frankfurt am Main, dem Sitz der Europäischen Zentralbank, wird in den nächsten Tagen über die Zukunft Griechenlands im Euro entschieden. So sehen die wichtigsten Verhandlungspositionen aus:

Griechenland: Premier Tsipras wird auf dem Sondergipfel am Dienstag sicherlich noch selbstbewusster auftreten. Er fühlt sich durch das Referendum gestärkt und weiß den Willen des Volkes hinter sich, Griechenlands Gläubigern die Stirn zu zeigen. Das Ergebnis des Referendums feierten die Athener noch in der Nacht in einer rauschenden Party, ihnen fühlt sich Tsipras verpflichtet, sie will er nicht enttäuschen. Er kündigte allerdings bereits am Sonntagabend an, weiter mit den Gläubigern verhandeln zu wollen. Das Ergebnis sei "kein Bruch mit Europa", beteuerte er. Sein fester Wille: Er will einen Schuldenschnitt durchsetzen. Nur so könne Griechenlands Wirtschaft wieder zu Wachstum gelangen. Als Zeichen des guten Willens an die Gläubiger hat Tsipras sich von seinem Finanzminister Yanis Varoufakis getrennt – mit ihm hätten die übrigen Euro-Finanzminister mit Sicherheit nicht über weitere Hilfen verhandelt.

Eurogruppe: Noch vor den Staats- und Regierungschefs, die sich am Dienstagabend um 18 Uhr treffen, wird die Eurogruppe zusammenkommen. Die Runde der Finanzminister der Euroländer ist das zentrale Entscheidungsgremium, wenn es um neue Gelder für Griechenland geht. Die Stimmung dort ist verkatert. Gerade Frankreich und Deutschland, die beiden Führungsländer, sind sich nicht einig. Frankreichs Finanzminister Michel Sapin betont den Einigungswillen: Es gebe weiterhin eine Basis für den Dialog. Der Grexit, also das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euroraum, sei kein Automatismus. Sein spanischer Amtskollege springt ihm bei. Man sei bereit, über ein drittes Hilfspaket zu sprechen, sagte Luis de Guindos am Montag.

Kurz erklärt - Was bedeutet Grexit? Schon seit 2009 wird in Politik und Medien vom Grexit gesprochen – dem Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Ein solches Szenario hat es noch nie gegeben – selbst Staatsrechtler sind sich über die juristischen Folgen eines Grexits uneinig.

In Berlin macht dagegen ein Sprecher von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble klar, das es wenig Kompromissbereitschaft gebe, wenn es um die griechische Kernforderung geht: Ein Schuldenschnitt sei "kein Thema." Schäuble weiß, dass er mit seinem harten Kurs nicht allein da steht. Der Grexit sei nun ein "realistisches Szenario", unkte etwa der slowakische Finanzminister Peter Kazimir bereits Sonntagabend. Entscheidend wird also sein, ob und welche neuen Vorschläge Athen vorlegt.

Griechenland hofft also auf neues Geld, um seine Schulden bezahlen zu können. Das ist das oft zitierte dritte Rettungspaket. Klar ist: Das Angebot der Gläubiger an Griechenland für eine Verlängerung des zweiten Pakets liegt nicht mehr auf dem Tisch, es ist vergangene Woche unwiederbringlich ausgelaufen, die restlichen 15 Milliarden an Hilfsgeldern sind verfallen. Sicherlich könnten die letzten Vorschläge der Institutionen in Grundzügen übernommen werden. Aber auf jeden Fall müsste ein völlig neues Reform- und Sparpaket ausverhandelt werden – und das kann dauern.

Wie kompliziert allein die technischen Voraussetzungen dafür sind, zeigt ein Blick in den Vertrag zum Europäischen Rettungsfonds ESM. Artikel 13 listet minutiös auf, wer ein Gutachten abgeben muss, bevor der ESM Kredite überhaupt vergeben darf. Unter anderem müssen EU-Kommission und die Europäische Zentralbank bescheinigen, dass die Stabilität der Eurozone oder eines Mitgliedsstaats in Gefahr ist. Letzteres ist in diesem Fall offensichtlich. Dann müsste die Eurogruppe ein Mandat für Verhandlungen an die Institutionen geben, dem wiederum mehrere nationale Parlamente, darunter der Bundestag, zustimmen müssen. Erst dann können die Gespräche beginnen.