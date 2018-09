Wieder einmal fährt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble den harten Kurs gegenüber der griechischen Regierung. Zwar hat Griechenland am Montag zugesichert bekommen, dass unter bestimmten Bedingungen über ein drittes Reformpaket verhandelt wird. Bis zu 86 Milliarden Euro, für drei Jahre. Die erste Rate wird allerdings frühestens in einigen Wochen ausgezahlt.

Doch die Finanznot ist jetzt, ganz akut. Am kommenden Montag muss das Land 4,2 Milliarden Euro inklusive Zinsen an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückzahlen. Bis Mitte August braucht es für Schuldendienste insgesamt zwölf Milliarden Euro, schätzen EU-Diplomaten. Auch nicht gezahlte Raten an den Internationalen Währungsfonds muss die Regierung noch tilgen. Nur die Europäische Zentralbank (EZB) hält das Land gerade mit Notkrediten finanziell am Leben.

Woher soll das Geld nun kommen, die sogenannte Brückenfinanzierung, bis Griechenland wieder in einem Reformprogramm ist? In Brüssel spielt Schäuble den Ball an Griechenland zurück. "Das ist in erster Linie Sache Griechenlands, dafür Lösungen zu finden." Erst vergangene Woche und nach dem 17-stündigen Eurozonen-Gipfel am Montag hatten die Staats- und Regierungschefs klar gemacht: Akute Hilfen gibt's erst, wenn es eine Einigung gibt, über das große Hilfspaket zu sprechen.

Trotzdem wird natürlich schon jetzt hinter den Kulissen umtriebig nach Geldtöpfen gesucht. Das erweist sich weitaus schwieriger als gedacht. Egal, welche Idee auch gewälzt wird – überall tun sich Probleme auf.

Briten wehren sich gegen Anzapfen des EFSM

Die EU-Kommission hatte den europäischen Rettungsfonds EFSM ins Spiel gebracht. Der 60 Milliarden Euro schwere Fonds war im Jahr 2010 unter EU-Kommissar José Manuel Barroso von allen EU-Ländern aufgelegt worden, also auch von denen außerhalb der Eurozone – allerdings hat sich der britische Premier David Cameron zusichern lassen, dass die Gelder dieses Rettungsfonds nicht mehr für Rettungsprogramme von Eurostaaten genutzt werden dürfen.

Offiziell ist der EFSM von den Euro-Rettungsfonds EFSF und ESM abgelöst worden, doch in dem Topf liegen immer noch 13,2 Milliarden Euro. Um sie abzurufen, braucht es allerdings einen einstimmigen Beschluss aller 28 EU-Staaten. Und schon die Briten würden da nicht mitmachen. Die Regierung in London legte am Dienstag morgen nach: "Die Vorstellung, das Geld britischer Steuerzahler für die neuste Vereinbarung mit Griechenland zu verwenden, ist ein Rohrkrepierer", hieß es im britischen Finanzministerium. Auch das Nicht-Euro-Land Tschechien macht nicht mit.

Schäuble konnte sich an Dienstag Sticheleien gegen die EU-Kommission nicht verkneifen. Die Kommission hätte wissen müssen, dass das nicht klappt. "Mit Spielen andere zu blamen ist der Dringlichkeit nicht angemessen", sagte er in unschlagbarem Denglisch mit süddeutschem Einschlag.

Zinsgewinne als Vorschuss?

Dann wären da die sogenannten SMP-Zinsgewinne, die von der EZB und nationalen Notenbanken mit griechischen Staatsanleihen erzielt wurden. Sie waren Athen bereits früher versprochen worden. Für 2014 und 2015 könnten dabei rund 3,2 Milliarden Euro zusammenkommen. Die Summe reicht also nicht, um Griechenland bis Mitte August zu finanzieren. Könnte man im Zweifelsfall die Tranche von 2016 vorziehen und sie Griechenland als Vorschuss gewähren? Ist das überhaupt rechtlich möglich? Die Bereitschaft, der griechischen Regierung so weit entgegenzukommen, fällt in manchen Euroländern nur extrem gering aus.

Insgesamt sind etwa sechs Varianten im Gespräch, darunter auch die Ausstellung von Schuldscheinen oder bilaterale Kredite, die einzelne Länder Griechenland auf eigene Faust gewähren könnten. Dass die EZB einfach ihren Zahlungstermin verschiebt und auf diese Weise schnell den Druck mindert, ist nicht möglich – dann würde sie sich den Vorwurf einhandeln, unerlaubte Staatsfinanzierung zu betreiben.

In den kommenden Tagen wird sich die Eurogruppe noch einmal mit der Brückenfinanzierung beschäftigen, voraussichtlich in einer Telefonkonferenz. Man müsse sich an geltendes Recht und Regeln halten, hatte Schäuble am Dienstagmittag in Brüssel betont. Dabei ist schon jetzt klar: Wer jetzt Griechenland schnell helfen will, der muss wahrscheinlich manche Regel und manches Recht großzügig auszulegen. Sonst riskiert er am 20. Juli, wenn die EZB-Rate nicht gezahlt werden kann, den Grexit. Als Unfall.