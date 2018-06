Griechenland hat offiziell neue Kredite beim Internationalen Währungsfonds (IWF) beantragt. Das geht aus einem Schreiben von Finanzminister Euklid Tsakalotos an IWF-Chefin Christine Lagarde hervor. Die Verhandlungen über ein drittes Finanzpaket sollen am Montag beginnen. Vertreter der Gläubiger würden über das Wochenende in Athen eintreffen, teilten griechische Regierungsbeamte mit.



Das endgültige Abkommen über die etwa 85 Milliarden Euro umfassende Leistung werde am 18. August dem Parlament vorgelegt, sagte Regierungssprecherin Olga Gerovasili. Griechenland muss am 20. August einen Kredit über 3,5 Milliarden Euro an die Europäische Zentralbank zurückzahlen, deshalb wird bis spätestens zu diesem Datum eine Einigung mit den europäischen Gläubigern erwartet.



Die griechische Regierung hatte immer wieder Vorbehalte zur Beteiligung des IWF geäußert. Bei dem jüngsten Euro-Sondergipfel Mitte des Monats scheiterte die griechische Regierung jedoch damit, den IWF nicht mehr zu beteiligen.

Nach Meinung von Beobachtern könnte eine Teilnahme des Währungsfonds die Gespräche erschweren. Denn der IWF kritisierte viele der Bedingungen, die die Euroländer stellten. Zudem sprach der IWF sich dafür aus, die griechische Schuldenlast deutlich zu reduzieren – die deutsche Regierung lehnt indes zumindest einen klassischen Schuldenerlass ab.

Griechenlands Regierungssprecherin Gerovasili sagte, die Position des IWF in Bezug auf die Schuldenlast sei "klar etwas, mit dem wir übereinstimmen". Der IWF sei zugleich aber auch hart im Verhandeln und deshalb "nicht so angenehm für uns".



Griechenland bereitet Normalisierung des Kapitalverkehrs vor

Schon vor den Gesprächen zeichnete sich eine beginnende Normalisierung des griechischen Finanzsektors ab. Finanzexperten bereiten nach einer einmonatigen Schließung die Wiedereröffnung der Athener Börse vor. Ein entsprechender Vorschlag sei mit der Bitte um eine Einschätzung an die Europäische Zentralbank geschickt worden, sagte ein Sprecher des Betreibers der Athener Börse.



Die Entscheidung liege allerdings beim Finanzministerium in Athen. Nach den Plänen könnten ausländische Investoren ihre Anteile verkaufen und ihr Geld aus dem Eurostaat abziehen, während dies inländischen Anlegern wegen der Beschränkungen des Kapitalverkehrs verwehrt bliebe. Sollte die Regierung schnell entscheiden, könnte am Montag in Athen wieder mit Aktien gehandelt werden. Wegen der dramatischen Zuspitzung der Schuldenkrise ist die Börse seit dem 29. Juni geschlossen.

Kapitalverkehrskontrollen sollen gelockert werden

Beamte des griechischen Finanzministeriums kamen darüber hinaus mit Bankern und Unternehmern in Athen zusammen, um eine Lockerung der Ende Juni eingeführten Kapitalverkehrskontrollen in Griechenland zu vereinbaren. Das tägliche Limit für Überweisungen von Unternehmen ins Ausland sei auf 100.000 Euro angehoben worden, hieß es nach dem Treffen. Die Behörden prüfen aber weiterhin jede Transaktion.

"Mit der Zeit wird die Situation wieder zur Normalität zurückkehren und wir haben das Ziel, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren", sagte der stellvertretende Finanzminister Dimitris Mardas nach dem Treffen. Die Regierung hatte Ende Juni Limits auf Überweisungen und Geldabhebungen eingeführt, als die Griechen angesichts der verfahrenen Verhandlungen mit den Geldgebern ihr Erspartes abzogen. Immer noch dürfen pro Tag lediglich 60 Euro abgehoben werden.