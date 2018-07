Als Konsequenz aus der Griechenlandkrise fordern Ökonomen klare Regeln für die Pleite eines Staates. Nötig sei ein "glaubwürdiges Verfahren für staatliche Insolvenzen", schreiben Clemens Fuest, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, und Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, in einem Beitrag für die ZEIT. Demnach sollte die Europäische Währungsunion neu organisiert werden. Es reiche nicht aus, wenn Brüssel versuche, die Haushalte der Mitgliedstaaten strenger zu überwachen, heißt es in dem Beitrag.



Fuest und Linnemann fordern Reformen, "die sicherstellen, dass das Bankensystem nicht instabil wird, wenn ein Staat seine Anleihen nicht zurückzahlt". Zudem müsse es klare Regeln geben, die dafür sorgten, "dass private Gläubiger bei Staatspleiten haften".



Die europäischen Verschuldungsregeln müssten gestärkt und übermäßige Verschuldung durch Risikozuschläge auf Staatsanleihen bestraft werden. Ein Anhäufen von Schulden wie im Falle Griechenlands wäre bei derartigen Regeln "gar nicht möglich, weil die Investoren viel früher weitere Kredite verweigern", schreiben die Ökonomen.