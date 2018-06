Der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis will zurücktreten, sollten die Griechen am Sonntag mehrheitlich mit Ja stimmen. Was hat er in den vergangenen fünf Monaten nicht alles an Prügel einstecken müssen. Einer der am häufigsten wiederholten Vorwürfe: Brüssel ist kein Hörsaal in einer Universität. Lange Monologe über seine persönliche Vorstellung eines künftigen Europas lösen die Krise in Griechenland nicht. Die Kritik ist berechtigt und mit ihm als Finanzminister ist eine Einigung mit den Gläubigern nur schwer vorstellbar.



Trotzdem sei an dieser Stelle nochmal auf das große Interview verwiesen, dass wir mit Varoufakis im Februar geführt haben. Immer noch lesenswert, weil immer noch aktuell.