Kurz vor der Abstimmung über das zweite und vorerst letzte Reformpaket hat Griechenlands Finanzminister Euklides Tsakalotos die Abgeordneten aufgerufen, den Maßnahmen zuzustimmen. "Es ist extrem wichtig, dieses Verfahren der vorrangigen Maßnahmen durchzuziehen, um die Verhandlungen am Freitag aufnehmen zu können", sagte der Syriza-Politiker vor der Parlamentsdebatte in Athen. Das Votum gilt auch als Test dafür, wie gut Ministerpräsident Alexis Tsipras seine Partei im Griff hat.

Das griechische Parlament soll am Abend über das zweite und vorerst letzte Reformpaket entscheiden. Diesmal geht es um Reformen im Bereich der Justiz und der Banken. Die Verabschiedung der sogenannten prior actions ist Voraussetzung für die Aufnahme von Gesprächen mit den Gläubigern aus EU und Internationalem Währungsfonds (IWF) über ein neues Hilfsprogramm im Volumen von bis zu 86 Milliarden Euro für das von der Pleite bedrohte Land.



Auch Ministerpräsident Alexis Tsipras warb um Zustimmung für die Reformen. Am Dienstagabend hatte er die Abweichler in seiner Partei mit fehlenden Alternativen konfrontiert. Er habe vom linken Flügel zwar "heldenhafte Erklärungen (gegen das von Tsipras mit den Gläubigern vereinbarte Reformprogramm) aber keine Alternativvorschläge vernommen", sagte Tsipras vor Mitarbeitern. Er rief den linken Syriza-Flügel auf, "die Wünsche und Hoffnungen" der Gesellschaft zu akzeptieren. Erst wenn das Hilfsprogramm unter Dach und Fach ist, könnte die Linke ihre Meinungsverschiedenheiten in den Parteigremien klären.



Der Linke Syriza-Flügel lief weiter Sturm gegen die Reformen und sprach offen von der Möglichkeit eines Euro-Austritts. Die vom linken Lager kontrollierte Parteijugend forderte zum wiederholten Male einen Sonderparteitag.

Zwar gilt die Zustimmung wegen der Unterstützung der Opposition als sicher. Doch ist die Abstimmung eine weitere Kraftprobe des griechischen Regierungschefs mit seinem linken Syriza-Bündnis. Er hatte die Parlamentsmehrheit bei der ersten Abstimmung vergangenen Donnerstag verloren. Linke Abweichler hatten gegen die Reformen gestimmt. Zusammen mit seinem Koalitionspartner kommt Tsipras auf 162 Sitze im 300 Mandate zählenden Parlament. Sollten ihm weniger als 120 Abgeordnete seiner Partei folgen, könnte es vorgezogene Neuwahlen im Herbst geben.