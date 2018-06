Das Kafeneion, so sagt der griechische Volksmund, ist Parlament und Arztpraxis zugleich. Hier tagt täglich und überall im Land ein Ältestenrat, beseelt von Mokka, Ouzo und Zigarettenrauch. Auch in Athen haben sich nach der Brüsseler Entscheidung schon am Morgen fünf ältere Herren im Schatten einer Platane auf blauen Holzstühlen niedergelassen. Draußen vor dem Eingang des Lokals zeigt ein Fernseher müde Gestalten in belgischen Verwaltungsgebäuden. Die Männer folgen mit einem Auge den Bildern, mit einem Ohr der Unterhaltung am Tisch.

"Jetzt wollen sie auch noch unseren Grund und Boden pfänden, wertvolles Staatseigentum", sagt Nikos Tsardalis, 79. Die wenigen weißen Haare hat er nach hinten gekämmt. Gebeugt sitzt er, die Beine überschlagen, vor seinem Kaffee. "Und was passiert, wenn wir die Schulden nicht zurückzahlen können? Rollen dann wieder deutsche Panzer vor die Akropolis, um zu holen, was den Geldgebern gehört?" Tsardalis sagt, er habe das als Kind schon einmal erlebt während der deutschen Besatzung in Athen. "Das ist doch alles sinnlos. Soll so unser Europa aussehen?"

Die anderen Männer stimmen murrend in diesem Punkt zu. Sie fragen sich, was der Treuhandfonds bringen soll, der nun für griechisches Staatseigentum in Brüssel beschlossen wurde. Und vor allem, welche Werte darin einfließen werden. Aber Giorgos Karamanis, 76, kann auch verstehen, dass es in den Verhandlungen nun so weit gekommen ist. "Wir wollen ihr Geld, wir wollen den Euro. Und sie brauchen eben Sicherheiten", sagt der Rentner. "Syriza, Tsipras und die Menschen hier haben nicht eingesehen, dass wir nicht alles haben können ohne Gegenleistungen." Damit sei die Politik der Linken in Europa gescheitert. "Ich hoffe, dass sie wenigstens im Parlament eine Einigung hinbekommen, damit wieder Ruhe einkehrt in diesem geplagten Land."



Eine schlimme Niederlage für die Partei und das Land

Wie wird es weitergehen mit der Regierung, die doch erst fünf Monate im Amt ist? Aller Voraussicht nach soll das Parlament am Mittwoch über das erste Gesetzespaket entscheiden, das den griechischen Abgeordneten nun aus Brüssel vorgelegt wird, um möglichst bald weitere Kredite zu erhalten. In Athen geht man wieder von einer sehr langen Sitzung aus, mit bis zu zehn Stunden offener Debatte, bis gegen Abend dann die Entscheidung fällt. Schon jetzt wird deutlich, dass aus der linken Regierungsfraktion der Syriza-Partei viele Parlamentarier ihren Premier nicht unterstützen werden, es womöglich sogar mehr Abweichler geben wird als in der vergangenen Woche, als das Parlament dem Ministerpräsidenten das offizielle Mandat zur Verhandlung erteilt hatte.

Für offizielle Interviews sind an diesem Montag kaum Syriza-Politiker zu sprechen, im Hintergrund aber sagt einer: "Es wird sehr schwer. Morgen früh tagt die Fraktion, dann haben wir vielleicht ein klareres Bild." Vor die Kameras des griechischen Fernsehens wagen sich auch nur jene Abgeordnete, die Tsipras weiterhin die Treue halten, aber weniger große politische Bedeutung haben in Griechenland. Sie winden sich sehr, um in den Entschlüssen doch irgendeinen kleinen positiven Punkt herauszustellen.

Sicher, die Maßnahmen werden dem Land kein Wachstum bringen, sagte auch Tsipras am Morgen, aber immerhin habe man erreicht, dass die Schulden irgendwann in der Zukunft umstrukturiert werden sollen. Als Erfolg gibt er schon aus, dass er es verhindert habe, den Sitz des Privatisierungsfonds nicht ins Ausland verlegen, sondern lediglich unter EU-Aufsicht stellen zu müssen. Egal wie man es dreht und wendet: Es ist eine schlimme Niederlage für Tsipras und seine Partei, vielleicht auch für Griechenland.



"Das Ziel ist erreicht"

An einem solchen Tag gehört es sich selbst in der griechischen Politik nicht, auf jemanden einzutreten, der schon am Boden liegt. Die Gegner aus der Opposition also halten sich zurück mit ihrer Kritik, sie loben Tsipras gar für seine verantwortliche Haltung. "Das Ziel ist erreicht", sagt etwa Stavros Theodorakis, der Vorsitzende der liberalen Partei To Potami. "Das Land wird im Euro und in der Europäischen Union gehalten." Tsipras habe damit immerhin "sein letztes Versprechen" eingelöst. Jetzt sei die Zeit gekommen für "eine neue Epoche".

Welche Epoche Theodorakis meint, werden wir ab Mittwoch sehen. Im Parlament hat Tsipras seit vergangener Woche keine eigene Mehrheit mehr. Die neuen Maßnahmen können nur beschlossen werden, wenn To Potami, die sozialistische Pasok und die konservative Nea Demokratia mitziehen. Natürlich haben die Oppositionsführer dem Premier ihre Unterstützung für die Abstimmung nicht selbstlos zugesichert. In Oppositionskreisen sagt einer: "Wir setzen darauf, dass Tsipras schon am Mittwoch im Parlament seinen Rücktritt als Premier verkündet." Das könnte die Bedingung dafür sein, um die Gesetze durchs Parlament zu bringen.

Das Regierungsprojekt Syriza wäre damit in Griechenland vorerst gescheitert und beendet. Wir würden einstweilen zurückkehren zum Status: Technokratie. Ein Zustand, den das Land aus den Jahren 2011 und 2012 schon kennt. Wer die Führung in dieser Regierung aus mehr oder minder neutralen Fachleuten übernehmen würde, ist noch vollkommen offen. Im Hintergrund aber wird längst daran gearbeitet. Die jetzige Opposition muss sich nur ein wenig gedulden. Ihre Hoffnung: Sobald die wichtigsten Reformen verabschiedet sind, gibt es Neuwahlen, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Bis dahin ist bei den Menschen wieder die Vernunft eingekehrt, und der Traum von einem linken, gerechteren Griechenland unter Syriza ausgeträumt.