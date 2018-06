Der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras hat den parteiinternen Streit vorerst gewonnen – der Weg für ein drittes Rettungspaket ist frei. Mit der Einigung auf einen Parteikongress im September hat das Syriza-Zentralkomitee Tsipras de facto damit beauftragt, in der Zwischenzeit eine Übereinkunft mit den Gläubigern zu erzielen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Regierungschef auch in den kommenden Wochen auf die Stimmen der Opposition angewiesen sein wird.

Seit Tsipras den schmerzhaften Kompromiss mit den Gläubigern am 13. Juli unterzeichnet hat, ist die Regierungspartei Syriza gespalten. Die Hardliner des linken Syriza-Flügels haben ihren Widerspruch gegenüber Tsipras' Eurogipfel-"Kapitulation" bereits in zwei wichtigen Parlamentsabstimmungen am 16. und 23. Juli deutlich gemacht. Fast 40 Syriza-Abgeordnete stimmten gegen die Sparmaßnahmen und Reformen beziehungsweise enthielten sich. Die notwendigen Gesetze wurden mit den Stimmen der proeuropäischen Oppositionsparteien verabschiedet. Die Mehrheit für Tsipras blieb gefährlich knapp: Er hatte seinen Rücktritt angekündigt, sollte er auch nur bei einer einzigen Entscheidung weniger als 120 Stimmen bekommen. In der Verfassung ist dies die Mindestvoraussetzung, um eine Minderheitsregierung bilden zu können.

Das Zentralkomitee der Partei sollte nun in der Nacht zum Freitag entscheiden, wie es weitergeht. Tsipras versuchte vergeblich, die Syriza-Abweichler davon zu überzeugen, seine Regierung zu unterstützen, weil es "keine andere realisierbare Alternative" zu der Vereinbarung mit der restlichen Eurozone gebe. Seine Gegner sind seither offen auf einen Pro-Grexit- und Zurück-zur-Drachme-Kurs eingeschwenkt – und haben die griechischen Linken damit in ein existenzielles Dilemma gestürzt.

Tsipras hielt zu Beginn der Sitzung eine dramatische Rede und verteidigte den Deal: "Wenn es jemanden gibt, der denkt, er hätte einen besseren Kompromiss erreichen können, soll er jetzt vortreten und das sagen." Tspiras machte deutlich, dass für ihn eine Rückkehr zur Drachme praktisch unmöglich sei, weil dem Land die nötigen Auslandsreserven fehlten, um eine nationale Währung einzuführen.

Nach fast 12 Stunden Reden und Beratungen bekam Alexis Tsipras, was er wollte: eine klares Votum für einen Sonderparteitag im September. Indem sie dieser Lösung zustimmten, ermöglichten es die 201 Mitglieder des Zentralkomitees auch den Mitgliedern, die erst nach 2013 in die Partei eingetreten waren, an dem Parteitag teilzunehmen. Das dürfte Tsipras' strategisches Ziel gewesen sein: Er spürte, dass er mit den neuen Mitgliedern eine Mehrheit auf dem Parteitag erreichen kann. Der linke Flügel und andere Abweichler bestanden darauf, es müsse einen Parteitag der Kontinuität allein mit den Altmitgliedern geben, scheiterten damit aber. Ihre Reaktion war dann eher verhalten, auch wenn 17 Mitglieder des Zentralkomitees zurücktraten und Tsipras vorwarfen, er sei einen erniedrigenden Kompromiss mit den Kreditgebern des Landes eingegangen.

Yannis Koutsomitis Für den Euro geht Yannis Koutsomitis auf die Straße. Mit EU-Flaggen in den Händen hat der heutige 50-Jährige einst vor dem Regierungsgebäude in Athen für die Beibehaltung der Gemeinschaftswährung demonstriert. Sich selbst nennt der Wirtschaftsexperte und politische Analyst einen "Veteranen der Eurokrise". Seit fünf Jahren berichtet der stets gut informierte Koutsomitis in diversen sozialen Medien über das Geschehen rund um sein Heimatland.

Die Oppositionsparteien Nea Dimokratia, Pasok und Potami haben bereits mehrfach deutlich gemacht, dass sie einer Einigung mit den Gläubigern und damit einem dritten Rettungspaket zustimmen werden. Problematisch ist lediglich die von den Institutionen verlangte Steuerreform für die griechische Landwirtschaft. Auch viele Politiker aus der Opposition bezeichnen sie als "tödlich" für die griechischen Bauern. Die Regierung ist sich dieses Problems aber bewusst und arbeitet an Alternativvorschlägen, die sie den Institutionen unterbreiten will.

Was aber geschieht, wenn sich Alexis Tsipras mit den Gläubigern auf ein drittes Rettungspaket einigt und die notwendigen Gesetze im griechischen Parlament auch verabschiedet werden? Wird er auch dann weiterhin eine Minderheitsregierung anführen? Die Antwort auf diese eher rhetorische Frage ist: nein.

Tsipras hat sich in den vergangenen Wochen dazu relativ klar geäußert: Er will nicht auf Dauer auf die Stimmen der Opposition angewiesen sein. Gleichzeitig hat er kein Interesse an einer Regierung der Nationalen Einheit – also einer Koalition mit den bisherigen Oppositionsparteien.

Neuwahlen im Herbst?

Sollten die abtrünnigen Syriza-Abgeordneten weiterhin gegen die Reformmaßnahmen der griechischen Regierung stimmen, ist Tsipras gezwungen, im Oktober oder November vorgezogene Neuwahlen auszurufen. Aber Wahlen allein werden nicht ausreichen, um eine neue, stabile linke Reformregierung zu bilden. Dafür müsste er die Listen kontrollieren.

Und das wird er nicht können: Werden binnen 18 Monaten nach den jüngsten Wahlen Neuwahlen ausgerufen, sieht die griechische Verfassung strenge Vorgaben vor. Tsipras wäre es nicht möglich, die Rangfolge der Syriza-Kandidaten auf den Listen für die einzelnen Wahlkreise zu beeinflussen, um reformfreudigeren Parteimitgliedern bessere Chancen für einen Einzug ins Parlament zu verschaffen.

Am Ende könnte er vor dem gleichen Problem stehen wie heute: Es gäbe keine Syriza-Mehrheit für das Reformprogramm der Institutionen im griechischen Parlament. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tsipras vorgezogene Neuwahlen gewinnt – vielleicht sogar mit einer absoluten Mehrheit. Aber die Stabilität einer künftigen griechischen Regierung hängt davon ab, ob hinter Tsipras eine Syriza-Fraktion steht, die den notwendigen Reformkurs stützt. Und danach sieht es derzeit nicht aus.

Aus dem Englischen übersetzt von Carsten Luther.