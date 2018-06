"Accorder les violons", sagt man in Frankreich, wenn zwei oder mehrere ihre unterschiedlichen Positionen einander annähern und bestenfalls sogar Übereinstimmung finden. Die Geigen also wollten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef François Hollande vor dem heutigen griechischen Gipfelkonzert in Brüssel stimmen, als sie sich gestern Abend in Paris trafen. Weil andernfalls – jeder Musiker, der in einer Band oder einem Orchester spielt, weiß das nur zu genau – die schauerliche Disharmonie das Publikum in die Flucht schlägt.



Das Problem war allerdings, dass Merkel und Hollande es kaum vermochten, ihren Instrumenten einen Ton zu entlocken. "Die Tür bleibt für Gespräche offen." Dieser Satz der Kanzlerin war immerhin eine Annäherung an die Position der sozialistischen französischen Regierung, dass eine Verhandlungslösung auch nach dem griechischen Oxi vom Sonntag noch möglich ist, ja möglich sein muss. Hollande seinerseits stimmte sein Repertoire an Noten auf die Berliner Forderung ein, dass die griechische Regierung nun "seriöse, glaubwürdige Vorschläge" unterbreiten müsse, wolle das Land in der Eurozone bleiben.

Bleibt abzuwarten, wie das dann heute klingt. In Frankreich erwarten Beobachter, dass Hollande nach seinem Zaudern der vergangenen Wochen und Monate endlich eine Führungsrolle übernimmt, und nicht mehr zulässt, dass Merkel beziehungsweise ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble den Ton vorgeben. "Ein Vermittler ist nötig, und das kann nur Frankreich sein, mit Unterstützung von Italien", sagt Gaël Brustier, Politologe bei der nach dem Reformsozialisten und Mitbegründer der Sozialistischen Partei benannten Stiftung Jean-Jaurès in Paris.



Ein bisschen spät aufgewacht

Hollande habe sich praktisch von Merkel überfahren lassen, weil er nie wirklich an die Möglichkeit eines Grexit geglaubt habe, urteilt Romaric Godin, Journalist bei der Wirtschaftszeitung La Tribune. "Er ist ist erst vorige Woche aufgewacht. Das ist ein bisschen spät. Es gibt in der Eurogruppe eine Konsensgemeinschaft gegen Griechenland, der nur Frankreich und Italien nicht angehören. Das Risiko ist groß, dass sie im Augenblick der Entscheidung allein stehen."

Dass Hollande es dennoch auf den letzten Metern versucht und dabei von dem erklärtermaßen dem linken Flügel der Sozialisten angehörenden Fraktionschef Jean-Christophe Cambadélis ebenso unterstützt wird wie von Finanzminister Michel Sapin und sogar dem liberalen Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, liegt nicht zuletzt an den rund 68 Milliarden Euro, die Frankreich in Griechenland im Feuer hat.

Eric Dor, Direktor für ökonomische Studien an der IESEG School of Management in Paris, hat ausgerechnet, dass jeder Bürger des Landes mit 1.035 Euro für Griechenland haftet. Und der französische Zentralbankchef Christian Noyer hatte bereits im Februar erklärt, dass ein Schuldenschnitt von 50 Prozent für die griechischen Zahlungsverpflichtungen jeden Steuerzahler mit 1.000 bis 1.200 Euro belasten würde. Nicht von heute auf morgen, das ist wahr. Die Kredite aus dem dem ersten Hilfspaket von 2011 werden erst 2020 fällig, die Bürgschaft für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) gar erst bis 2073.



Hollande braucht die Stimmen der Linken

Das größere Risiko besteht nach Überzeugung von Dor darin, dass Frankreich als Reaktion der Märkte nach einem Grexit vermutlich wie Italien, Spanien, Portugal oder Belgien künftig höhere Zinsen für Staatsanleihen bezahlen müsste. "An den Märkten würde man sich stets fragen, welches Land als nächstes dran ist. Um sich zu schützen, würden die Investoren einen Aufschlag für die Gefahren eines Euroausstiegs verlangen. Das würde die ohnehin bereits kritische Haushaltslage Frankreichs weiter verschärfen." Bereits heute lasten mehr als zwei Billionen Euro Schulden auf den Staatskassen. "Ich bin davon überzeugt, dass ein Grexit einen Schneeballeffekt hätte", warnt auch Christopher Dembik, Ökonom der Saxo Banque.

Schier unkalkulierbar sind die politischen Folgen im Inland. Frankreichs extreme Linke sowie die Meuterer innerhalb der Sozialistischen Partei, die immer wieder eine Abkehr von der Austeritätspolitik auch in Frankreich fordern, betrachten das griechische Nein auch als ihren Sieg. "Die griechischen Bürger sind aufgewacht, die französischen Bürger werden es auch tun", prophezeit der Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon.

Hollande aber braucht die Stimmen der Linken, will er sich zumindest eine Chance bewahren, 2017 erneut zum Präsidenten gewählt werden. Anders als für Merkel, der ein Austritt oder besser gesagt ein Rauswurf Griechenlands aus der Eurozone nicht schaden würde, käme er für Hollande einem politischen Fiasko gleich. Auch in Berlin ist man sich aber der Gefahr bewusst, dass sich der Rest der EU künftig nur schwerlich auf die deutsch-französischen Spielführer wird einstimmen lassen, wenn sie in der jetzigen Krise nicht einmal ein Duo hinkriegen.



Suche nach einem Kompromiss

Auch weil Frankreichs erstarkende euro- und europafeindliche extreme Rechte daraus politisches Kapital zu schlagen versucht. "Ich denke, wir müssen konstatieren, dass der Euro gescheitert ist. Wir sollten uns also darauf einigen, zu unseren nationalen Währungen zurückzukehren," forderte Marine Le Pen, die Vorsitzende der Front National (FN), bereits am Montagmorgen.

Deshalb werden Hollande und Merkel versuchen, im Einklang eine Lösung zu finden, mit der beide Seiten ihr Gesicht wahren können. Die Griechen, weil sie weiter finanzielle Unterstützung erhalten und in der Eurozone bleiben können. Und die Schar der verbitterten Gläubiger, weil Athen im Gegenzug doch Konzessionen machen muss. "Europa hat eine auf Kompromissen basierende Geschichte. Sie waren oft künstlich und wackelig, aber dennoch Kompromisse", sagt Hans Stark, Forscher am Französischen Institut für internationale Beziehungen. "Griechenland muss akzeptieren, dass es nicht alles haben kann." Ein Dialog sei nach wie vor möglich, "wenn beide Seiten bereit sind, sich zu bewegen".

Hilfreich dafür dürfte sein, dass Finanzminister Yanis Varoufakis das Konzert nicht mehr mit Misstönen stört.