An einem chinesischen Bahnhof einfach nur abzuhängen, ist schon ein Ereignis. Wer dort ein wenig Zeit verbringt, wird über den Ausdruck "viele Menschen" ganz anders denken als zuvor.

Man setze sich zum Beispiel auf die Treppen am Bahnhof in Lanzhou, der Hauptstadt von Gansu, und schaue. Gansu ist eine arme Provinz im Nordwesten Chinas. Tibeter, Hui-Muslime und andere Minderheiten leben hier neben Han-Chinesen.



Eine Gruppe von Wanderarbeitern zieht vorbei, ein Unternehmer treibt sie vor sich her wie ein Hirtenhund eine Herde Schafe, er sammelt Personalausweise ein und gibt Zugfahrkarten aus. Die Wanderarbeiter sind arme Männer, die Gesichter zeugen von Arbeit und Sonne. Sie haben Reisstrohhüte auf dem Kopf, die Füße stecken in offenen Schlappen. Ihr Hab und Gut tragen die Männer auf dem Rücken oder schleppen es in Eimern mit: Decken, Tassen, ein paar Kleidungsstücke. Einer hat sich auf seinem Sack ausgestreckt, er ist 60, vielleicht sogar 70 Jahre alt. Die Augen fallen ihm zu, innerhalb von Sekunden ist er eingeschlafen.

Eine Geschäftsfrau stöckelt an dem Alten vorbei, ganz in Weiß und Spitze gekleidet. Ihre Füße stecken in viel zu kleinen High Heels, das Fleisch quillt heraus. Zackig rennt sie voran, wirft die Beine nach vorne, als ziehe sie in eine Schlacht. Sie hastet auf die Schalter zu, an denen lange Reihen Wartender drängeln und weibliche Staatsbeamte mit milder Verachtung für das Volk da draußen Tickets verkaufen.

Ein Junge mit einem Gitarrenkasten schlurft vorüber, auch Rock'n'Roll-Bands und Wandersänger nehmen die Bahn. Ein Mann, ein Beamter offenbar, drängt sich eilig zwischen den Menschen hindurch, sein Scheitel wie mit dem Lineal gezogen.

Nach einer halben Stunde ist klar: China ist ein Land, in dem unglaublich viele Menschen unglaublich viel unterwegs sind. Am auffälligsten ist das zur Zeit des Frühlingsfests, wenn alle auf Heimatbesuch fahren und die Zeitungen Fotos hoffnungslos überfüllter Zugabteile drucken. Jahr für Jahr findet hier die größte Völkerwanderung der Welt statt.



Bahnen, Brücken, Flughäfen für Millionen

Mehr als 1,35 Milliarden Menschen leben heute in China und alle wollen mobil sein. Was bedeutet das eigentlich für Luftverschmutzung und Weltklima? Aus chinesischer Sicht waren solche Überlegungen zweitrangig. Viel zu schnell musste eine gewaltige Infrastruktur zur Fortbewegung geschaffen werden, um das Land nach vorn zu bringen. In den vergangenen Jahrzehnten ließ die Regierung nicht nur fast über Nacht Millionenstädte bauen. Auch unzählige Kilometer an Straßen, Gleisen und Hochgeschwindigkeitstrassen wurden fertiggestellt. Bahnhöfe, Brücken, U-Bahnen, Flughäfen, Unterführungen, Mautstationen.

Die meisten Knoten und Stränge dieses gewaltigen Netzes sind nicht nur angesichts dieser Geschwindigkeit von erstaunlicher Qualität. Wer einmal länger in Indien unterwegs war, wird Hymnen auf chinesische Straßen singen. Wer beim Preis einer Fahrkarte der Deutschen Bahn zusammenzuckt, wird die chinesische Bahn ins Herz schließen. In China können es sich auch Studenten und Wanderarbeiter leisten, über 1.500 Kilometer von Lanzhou in die Hauptstadt zu reisen, wenn vielleicht auch nicht im Schnellzug.

Doch ist die Infrastruktur auch nachhaltig? Einerseits sind Eisenbahn, Busse, U-Bahnen und Hochgeschwindigkeitszüge sehr gut. Das Netz, auf dem sie rasen, ist auf 7.531 Kilometer angewachsen, bis zum Jahr 2020 soll es sich mehr als verdoppeln. Allein im Jahr 2013 flossen 190 Milliarden Euro Investitionen in den Verkehr.

Andererseits will die Regierung den privaten Konsum ankurbeln, um das Wirtschaftswachstum zu fördern – und das bedeutet, dass immer mehr Menschen Autos kaufen werden. Das Auto ist hier, wie überall auf der Welt, Symbol des Aufstiegs. Deutsche Autobauer wie VW oder BMW sehen es gerne, nirgendwo können sie mehr Autos verkaufen als in China.