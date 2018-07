Russland hat die Gaslieferungen in die Ukraine gestoppt. Der russische Energiekonzern Gazprom teilte mit, seit 9 Uhr MESZ seien die Lieferungen eingestellt. Als Begründung hieß es: "Die Ukraine hat für die Gaslieferungen im Juli nicht gezahlt." Ohne Vorauszahlungen aus der Ukraine werde es keine Lieferungen mehr geben.

Am Vorabend hatten sich Moskau und Kiew bei Verhandlungen in Wien nicht auf neue Lieferbedingungen einigen können. Russland hatte einen Rabattpreis von 247,18 US-Dollar (221 Euro) je 1.000 Kubikmeter Gas vorgeschlagen. Die Ukraine forderte noch stärkere Preisnachlässe.



Nach dem Scheitern der Verhandlungen hatte die Ukraine bereits angekündigt, sämtliche Erdgaskäufe in Russland auszusetzen, bis man sich auf einen Preis geeinigt habe. Ursprünglich hatte sich die ukrainische Regierung eine Fortsetzung der Gaslieferungen für die kommenden drei bis sechs Monate erhofft. Doch was Russland an Rabatt geboten habe, sei nicht genug gewesen, sagte der ukrainische Minister Wladimir Demtschischin. Die Ukraine werde ab dem 1. Juli Gas von anderen Ländern kaufen, unter anderem aus der Slowakei.



Der Gasverbrauch ist in dieser Jahreszeit niedrig. Das gibt der Ukraine genügend Spielraum, um über bessere Konditionen zu verhandeln.

Das Scheitern der Verhandlungen und der Lieferstopp sollen europäische Kunden nicht betreffen. Das ukrainische Unternehmen Naftogaz erklärte, es werde das russische Erdgas weiterhin durch die Ukraine an europäische Kunden leiten.

Auch der in der EU für Energie zuständige Vizekommissionspräsident Maroš Šefčovič sagte, der Transit von russischem Gas durch die Ukraine in die EU sei nicht in Gefahr. Zudem sei die Versorgung der Ukraine gesichert, weil diese durch den sogenannten Reverse-Flow-Mechanismus Gas aus der EU erhalten könne.

Die EU war bei den Wiener Gesprächen dabei, weil auch sie in der Vergangenheit immer wieder unter dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gelitten hatte. In der Zwischenzeit ist die EU aber nach Angaben der EU-Kommission besser gerüstet. Dessen ungeachtet bot Vizepräsident Šefčovič Russland und der Ukraine für die kommenden Monate weiter die Dienste der EU als "ehrlichen Makler" an. Für das vorläufige Scheitern am Dienstag machte Šefčovič Russen und Ukrainer zugleich verantwortlich: "Letztendlich mangelte es am politischen Willen."