Die Finanzminister der Eurozone haben einem dritten Hilfsprogramm für Griechenland zugestimmt. Der belgische Finanzminister Johan Van Overtveldt teilte mit, dass die Eurogruppe die Hilfsvereinbarung mit Griechenland unter Hinzunahme einiger weiterer Maßnahmen gebilligt habe.



Nach Ansicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bedeutet die Entscheidung der Eurogruppe, dass Griechenland "unabänderlich" Mitglied der Eurozone bleiben wird.



Die Finanzminister hatten in einer Sondersitzung sechs Stunden lang über zuvor von Experten ausgearbeiteten Bedingungen für die geplanten Kredite von bis zu 86 Milliarden Euro verhandelt. Am späten Abend dann gaben sie ihre Einigung bekannt. Am Morgen hatte bereits das griechische Parlament dem Sparprogramm zugestimmt.

Nun müssen nur noch einige andere nationale Parlamente das Hilfsprogramm billigen. Der Deutsche Bundestag soll am Dienstag oder Mittwoch zusammenkommen. Obwohl viele Unionsabgeordnete voraussichtlich dagegen stimmen werden, gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass der gesamte Bundestag die Griechenland-Hilfen ablehnt.



IWF fordert Schuldenerleichterungen

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, sagte, das Hilfsprogramm sei "ein sehr wichtiger Schritt" vorwärts. Die Schuldenlast sei aber "untragbar" für Griechenland. Weitere Schuldenerleichterungen seien notwendig. Zugleich ließ Lagarde offen, ob sich der IWF am neuen Hilfsprogramm beteiligt. Sie erwarte, dass die Europäer bei einer ersten Überprüfung des Programms konkrete Zusagen und "entscheidende Schuldenerleichterungen machen", die über bisherige Überlegungen deutlich hinausgingen.



Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem machte deutlich, dass die weitere Beteiligung des IWF an einem Hilfsprogramm von grundlegender Bedeutung für die Eurogruppe sei. Der IWF müsse von der Tragfähigkeit der griechischen Schulden überzeugt sein. "Diese Schuldentragfähigkeit kann durch ein umfangreiches Programm wie das jetzt vorliegende erreicht werden, aber ohne nominalen Schuldenschnitt", sagte Dijsselbloem.

Das Rettungspaket ist auf drei Jahre angelegt. Die erste Tranche werde 26 Milliarden Euro betragen, von denen 13 Milliarden kommende Woche überwiesen würden, teilte der Chef des Euro-Rettungsfonds, Klaus Regling, mit. "Das Programm ermöglicht Griechenland die Rückkehr zu Wirtschaftswachstum", sagte Dijsselbloem. Das hoch verschuldete Griechenland musste sich im Gegenzug für die neuen Milliardenhilfen der internationalen Geldgeber zu weiteren Reformen verpflichten. Dazu gehören zum Beispiel Steuererhöhungen und Änderungen am Rentensystem.