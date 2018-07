Um es gleich vorweg zu sagen: Ich liebe Griechenland! Ich hatte in Griechenland einige der schönsten Erlebnisse meines Lebens und habe dort seit 1976 ungezählte Monate verbracht. Ich bewundere die Denker der Antike, liebe die griechische Gastfreundschaft, die Inseln, das Meer – und ja, auch die griechische Küche!

Deshalb habe ich im Sommer 1983 mein Surfbrett auf das Dach meines 15 Jahre alten, orangefarbenen Audi 50 geladen und bin über den Autoput von Hamburg nach Athen gefahren, um ein Praktikum im griechischen Landwirtschaftsministerium zu absolvieren. Als 24-jähriger VWL-Student wusste ich damals sehr gut, was es heißt pleite zu sein. Aber ich habe damals nicht im Traum daran gedacht, dass Jahrzehnte später ein deutsches Nachrichtenmagazin schreiben würde: "Troika hätte 216 Milliarden Euro sparen können – mit Tipps eines Praktikanten." Ich hatte meine Erlebnisse 1986 in einem ersten großen Artikel für die ZEIT – erneut als Praktikant – unter der Überschrift Ziegenkäse aus Dänemark aufgeschrieben. Ich war damals verdammt stolz. Die Reaktion der Fachwelt damals: Es gab keine.

Nun verschafft mir die Griechenlandkrise eine späte Ehre. Nur weil das Handelsblatt diesen Artikel 29 Jahre später wieder ausgegraben hat und unter dem Titel Nachhilfe vom Praktikanten weltweit verbreitet hat. Ich werde von rühmenden Leserkommentaren überschüttet, mein Facebook-Account läuft über und meine Kollegen klopfen mir auf die Schulter. Ein Handelsblatt-Leser schrieb mir: "Ein Hoch auf die Praktikanten, alles könnte so einfach sein!" Und ein anderer: "Dieser Praktikant hat in vier Wochen mehr erkannt, als heutige Politiker in Jahrzehnten."

Alles begann, als ich im Juni 1983 den damaligen griechischen Landwirtschaftsminister Costas Simitis nach einem Vortrag im Hamburger Weltwirtschaftsarchiv ansprach und ihn um ein Praktikum in seinem Ministerium bat. Er sagte spontan zu. Sechs Wochen später war ich in meinem Audi Richtung Athen unterwegs. Mit zwei Passagieren, die mir die Mitfahrzentrale vermittelt hatte, als Kostendämpfungsmaßnahme sozusagen. Meine Mitfahrer hatten zwei große Rucksäcke dabei und ich die Last einer Seminararbeit. Das Thema: "Die Folgen der Integration der griechischen Landwirtschaft in die Europäische Gemeinschaft".

Im Ministerium angekommen hatte ich reichlich Auswahl an Schreibtischen, nur wenige waren besetzt. Schnell begriff ich, warum dort nur selten jemand saß: Der Schreibtisch rechts neben meinem gehörte einem Beamten, der nebenbei Taxi fuhr, an den beiden Schreibtischen im Nebenzimmer saßen eigentlich Kollegen, von denen einer einen Kiosk am Syntagmaplatz betrieb und der andere ein Souflakirestaurant in der Plaka. Ich sah sie nur ab und zu mal im Ministerium auftauchen. Immerhin. Viele Tausend Beamte brauchten überhaupt nicht zur Arbeit erscheinen und bekamen ihr Salär trotzdem Monat für Monat, Jahr für Jahr pünktlich aufs Konto überwiesen.

Bernd Loppow Er hat in in Hamburg Volkswirtschaftslehre studiert und eine Ausbildung an der Georg-von-Holtzbrinck-Journalistenschule absolviert. Mitte 1989 fing Loppow bei der ZEIT an. Zwölf Jahre lang hat er für das Reise- und das Wirtschaftsressort über Begegnungen und Erfahrungen in fremden Ländern berichtet, bevor er im Jahr 2000 für den Zeitverlag ZEIT REISEN gründete. Seine Erfahrung mit dem griechischen Wirtschaftssystem schrieb er 1986 für die ZEIT auf.

Sie hatten ihre Jobs als Wahlgeschenke erhalten, die ihnen Spitzenpolitiker vor dem Urnengang versprochen hatten. Eine gängige Praxis beider großer Parteien, die sich regelmäßig an der Regierung ablösten. Fast jede Staatsstelle war nach Aussage von Experten doppelt besetzt. Mir wurde schnell klar: Ohne die jährlichen Milliardentransfers aus dem EG-Haushalt wäre Griechenland schon damals pleite gewesen. Denn die Geisterhand des Staates absorbierte mehr als die Hälfte des Volkseinkommens.

Die Aufnahme Griechenlands war ein Fehler

Spannend war auch die Anwendung der sogenannten Olivenbaumverordnung. Sie regulierte die EG-Subventionen nach der Zahl der Olivenbäume. Obwohl der Olivenbaum nicht gerade als eine rasant wachsende Pflanze bekannt ist, hatte sich ihre Zahl in Griechenland nach dem EG-Beitritt binnen zwei Jahren verdoppelt. Und auch die griechische Einfuhrstatistik weckte mein Interesse. Seit dem Beitritt überschwemmten Ziegenkäse aus Dänemark, Schweinefleisch für die Souflakis und Milch aus deutschen Großbetrieben den griechischen Markt. Sie waren schlichtweg viel billiger als die Produkte griechischer Landwirte. Selbst die griechischen Tomaten hatten gegen die viel billigeren holländischen Treibhausfrüchte keine Chance.

Das sind nur ein paar Beispiele für die grundlegende Misere der griechischen Wirtschaft. Die Idee hinter dem EG-Beitritt war, dass Griechenland vom großen europäischen Binnenmarkt profitiert. Das Gegenteil war der Fall – nicht nur in der Landwirtschaft: In meinem ZEIT-Artikel von 18. April 1986 schrieb ich mir die Missstände von der Seele, die heute jeder kennt:

ein ineffizienter Staatsapparat und Beamtenjobs als Wahlgeschenke

eine ineffiziente griechische Wirtschaft – selbst die Landwirtschaft besaß kein tragfähiges Geschäftsmodell

eine falsche Subventionspolitik: Die Milliarden aus Brüssel flossen nicht in Investitionen und Strukturreformen, sondern landeten oft auf privaten Konten

eine beschleunigte Schuldendynamik durch eine populistische Ausgabenpolitik

All diese Erkenntnisse waren keineswegs neu. Selbst der damalige Regierungschef Andreas Papandreou erkannte, dass der Zeitpunkt der EG-Aufnahme ein Fehler war. Jeder halbwegs ökonomisch gebildete Mensch hätte die Situation erkennen müssen – wenn man es denn gewollt hätte. Aber man wollte nicht. Griechenland wurde vor allem aus politischen Gründen aufgenommen. Man schmückte sich damit, das Gründungsland der Demokratie im europäischen Staatenbund zu begrüßen. Und zwar schnell.