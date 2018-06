Eines konnte man den Menschen in Griechenland bisher nicht vorwerfen: Dass sie selbst in fünf Jahren Krise die Lust am politischen Engagement verloren hätten. Die Beteiligung an den drei zurückliegenden Parlamentswahlen und zuletzt am Referendum war hoch. Und das liegt nicht unbedingt an der Wahlpflicht, die für alle Griechen ab 18 Jahren gilt. Denn wer nicht wählen geht, hat ohnehin mit keinen Konsequenzen zu rechnen.

Diesen Sommer aber ist die Luft raus: Die Griechen beschäftigen sich wenig mit der Neuwahl am 20. September. Eine öffentliche Debatte darüber ist kaum vernehmbar. "Niemand scheint sich dafür zu interessieren, außer den Politikern selbst", stellt die Tageszeitung Kathimerini fest. Das hat mehrere Gründe.

Die wohl wichtigste Ursache für die große Lustlosigkeit: Griechenland gehen die Alternativen aus. Alexis Tsipras und seine Syriza-Partei haben ihren politischen Aufstieg dem Versprechen zu verdanken, dass sie die Sparmaßnahmen beenden und das Land mit einer sozialeren Politik aus der Krise führen. Danach sieht es jetzt nicht mehr aus, das dritte Hilfspaket bringt die Fortsetzung der bisherigen Politik mit sich. Die Enttäuschung darüber kommt gerade mit etwas Verzögerung bei den Menschen an.

Syriza und Nea Dimokratia etwa gleich auf

Tsipras fällt es darum schwer, den Wählern zu vermitteln, warum sie sich überhaupt noch für ihn entscheiden sollen. Das einzige Versprechen, das ihm bleibt, wiederholte er am Mittwoch in einem TV-Interview: Die "nationale Verbandelung", die Korruption, will er bekämpfen. Sollten aber die bisherigen Regierungsparteien wieder an die Macht gelangen, bleibe alles beim Alten.

Das aber scheint den Wählern nicht zu genügen. Die ersten Umfragen zeigen deutliche Verluste für die Syriza-Partei: Sie kommt nur noch auf etwa 28 Prozent. Während den Verhandlungen mit der EU lagen die Werte zwischenzeitlich bei bis zu 40 Prozent.

Geschadet hat Tsipras auch der Zerfall seiner Partei. "Syriza zersplittert", sagt die Politikwissenschaftlerin Vassiliki Georgiadou von der Athener Panteion-Universität. "Es sind nicht nur die 25 Abgeordneten von Tsipras' Fraktion, die nun eine neue Partei gegründet haben und sich gegen das Sparprogramm stellen." Auch andere, zum Teil sehr prominente Syriza-Politiker scherten nun aus: die Parlamentspräsidentin Zoe Konstantopoulou oder der frühere Finanzminister Yanis Varoufakis. Selbst eher gemäßigte Abgeordnete verlassen die Fraktion. "Tsipras konnte diese Sammelbewegung aus vielen politischen Gruppierungen durch den Widerstand gegen die Sparpolitik zusammenhalten. Dieses vereinende Element ist nun weg."

Für Tsipras sind das üble Aussichten. Hinzu kommt, dass der einstige Gegner jetzt ein anderes Gesicht an der Spitze hat. Vielleicht liegt es gerade am Abgang des Nea-Dimokratia-Vorsitzenden Antonis Samaras, dass sich die konservative Partei derzeit wieder erholt und in den Umfragen nur knapp hinter Syriza steht. Eigentlich sollte Vangelis Meimarakis die Führung der Partei nur übergangsweise übernehmen, doch "er schlägt sich momentan recht gut", konstatiert Georgiadou. "Meimarakis hat ein relativ neutrales Profil und verhält sich sehr volksnah." Das komme sowohl in der Partei als auch bei den Wählern gut an.