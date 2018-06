Das Parlament in Athen hat nach langer nächtlicher Debatte dem dritten Hilfspaket für Griechenland zugestimmt. Ministerpräsident Alexis Tsipras warf in seiner Rede vor den Abgeordneten dem deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vor, die Vereinbarungen wieder rückgängig machen zu wollen. Manche Politiker warteten nur darauf, "dass wir die eine oder andere Maßnahme nicht umsetzen", um ihre Vorschläge wieder auf die Tagesordnung setzen zu können. Gemeint sind ein möglicher Austritt Griechenlands aus der Eurozone oder ein Überbrückungskredit. Eine solche Brückenfinanzierung würde zu einer Krise ohne Ende führen, sagte der Ministerpräsident.

Am Nachmittag treffen die Eurofinanzminister zusammen, um über das neue Hilfspaket zu entscheiden. Die EU-Kommission hat bereits Vorsorge für eine neue Brückenfinanzierung für Griechenland getroffen, sollte das geplante Hilfsprogramm nicht so schnell wie geplant zustande kommen. In einer Beschlussvorlage ist von einer erneuten Überbrückungshilfe von 6,04 Milliarden Euro die Rede.

Nach einer mehr als siebenstündigen nächtlichen Debatte votierten am Morgen 222 der 297 anwesenden Abgeordneten in namentlicher Abstimmung mit Ja und 64 mit Nein, 11 Parlamentarier enthielten sich der Stimme. Tsipras verlor in der Abstimmung noch weitere Abgeordnete aus der Regierungskoalition. 43 Syriza-Abgeordnete verweigerten ihm die Gefolgschaft.



Insgesamt votierten offenbar weniger als 120 Parlamentarier der Regierungspartei für das Gesetz. Damit unterschreitet Tsipras die notwendige Zahl an Stimmen, die er laut Verfassung für seine Minderheitsregierung benötigt. Ersten Berichten zufolge könnte der Premier in der nächsten Woche die Vertrauensfrage stellen, um damit Neuwahlen einzuleiten. Einem Regierungssprecher zufolge plant Tsipras diesen Schritt für den 20. August. Die Konservativen von der Nea Demokratia kündigten für diesen Fall an, Tsipras nicht mehr unterstützen zu wollen.



Offener Bruch mit Partei-Linken

Tsipras verteidigte vor dem Parlament sein Ja zu dem neuen Sparprogramm, das in der eigenen Partei heftig kritisiert wird. Aus der Syriza-Fraktion stimmten etliche Abgeordnete gegen das Gesetzespaket. Tsipras konnte die Parlamentsentscheidung nur mit Stimmen der Opposition herbeiführen. Dafür nimmt er den offenen Bruch mit der Partei-Linken in Kauf. Deren Wortführer Panagiotis Lafazanis sagte, in Griechenland gebe es keine Demokratie mehr. Die Gesetze würden durchs Parlament gebracht nach dem Willen der Geldgeber.

Tsipras entgegnete seinen Kritikern: "Es ist das Beste, was wir unter diesen politischen Voraussetzungen in Europa erreichen konnten." Er bereue weder gekämpft zu haben, um das Recht des griechischen Volkes durchzusetzen, noch, dass es nun diese Einigung gebe.

Die Debatte hatte verspätet, gegen 2.00 Uhr Ortszeit, begonnen, weil es Meinungsverschiedenheiten im Parlamentspräsidium gab, ob sie in der Nacht zum Freitag oder erst am Freitagmorgen beginnen sollte. Nach einer fast zweieinhalbstündigen hitzigen Diskussion entschied sich die Mehrheit des Parlamentspräsidiums für eine nächtliche Debatte.